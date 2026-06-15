字節跳動據報洽購天數智芯AI晶片 同時考慮百度崑崙芯

據路透引述消息報道，字節跳動正與天數智芯（9903）洽談購買用於推理的AI晶片，並且也在考慮與百度（9888）旗下崑崙芯達成類似交易。消息人士補充，如果達成協議，天數智芯將成為繼華為和寒武紀之後，字節跳動在內地的第三大GPU供應商。

受消息影響，天數智芯股價一度急升15%至607.5元；百度股價亦曾升逾3%至119.2元。

大部分晶片用於推理工作

報道指出，天數智芯預計今年將向字節跳動交付至少5萬顆晶片，其中大部分用於推理工作負載，因為字節跳動正在擴大其標誌性AI聊天機器人豆包的客戶群。

報道提到，有關潛在交易表明，隨着中國推動使用國產晶片以提高自主研發能力，以應對美國對先進晶片的出口管制，中國晶片製造商所做的努力正在取得進展。

