麗新發展啟動今年7月到期擔保票據交換要約 涉本金4.93億美元

麗新發展（488）宣佈，就現有到期日為2026年7月28日、本金4.93億美元（約38.5億港元）的5%年票息的擔保票據啟動交換要約及同意徵求，以紓緩公司的短期流動性風險。該股暫報0.82元，升約3.8%。

新票據期限3年 年票息升至8%

集團表示，贊成交易之票據持有人可受惠於2026年7月28日到期日或最遲於2026年9月28日從完成出售干諾道中3號物業權益所得款項收取30%現金本金、並收取現有票據的應付利息，作為部分退出；餘下現有票據交換為新票據，新票據期限為3年、年票息提升至8%；以及享有1%提早同意費（提早同意截止期限後減至0.25%）。

集團續指，新票據設有條款，將公司指定的資產（包括5個香港住宅及英國投資物業項目）之出售淨所得款項存入指定賬戶，確保透明及專項用於提早贖回新票據。

票據持有人同時被邀請投票贊成票據持有人特別決議案，以批准現有票據的多項修訂及豁免，包括將現有票據到期日延長至2029年7月28日。交易提早同意截止期限為6月29日下午4時正（倫敦時間） ，投票同意的最後截止期限為7月7日下午4時正（倫敦時間） 。交易預期結算及生效日期為2026年7月28日前後。

集團認為，在當前商業房地產市場充滿挑戰的環境下，交易為公司贏得更充裕的時間以實現資產價值的最大化，促使未來有序降低負債。同時，交易符合票據持有人利益，透過部分現金支付和優化新票據條款的償還條款，有利爭取票據持有人支持和通過，達致雙贏局面。