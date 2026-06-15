Anthropic下架新模型 有利國產替代憧憬 智譜曾升逾47% 大幅跑贏MiniMax

內地AI大模型股智譜（2513）旗下GLM-5.2即將正式開源，消息利好股價今早最多曾飆升逾47%，高見1,620元，其後升幅收窄，但續升約29%至1,413元；大幅跑贏另一同業MiniMax（100），該股暫跌1.7%至389.2元。

值得注意的是，Anthropic於6月12日宣布，因應美國政府以國家安全為由的要求，以及公司無法實時區分用戶國籍，暫停所有用戶使用Fable 5及Mythos 5。東方證券認為，Anthropic領先模型下架，將有利於國產領先模型公司形成替代效應。

智譜開源大模型GLM-5.2

智譜早前宣布，旗下至今能力最強的開源大模型GLM-5.2已完成全量開放，並將上線API及正式開源。公司表示，GLM-5.2支援真正可用的100萬上下文，並在長程任務中繼續保持領先。另外，摩根大通分析員維持智譜「增持」評級，並將目標價由950元上調至1,400元。該行表示，看好智譜模型的可見度及定價能力。

MiniMax目標價被削減逾一半

同時，摩根大通下調其競爭對手MiniMax的評級至「中性」，並將目標股價削減一半以上，由1,100元降至400元。該行稱，MiniMax自M2模型後，尚未推出新的國產最先進模型，且從純模型能力角度，MiniMax仍在追趕階段。