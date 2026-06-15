恒指升124點 二萬五得而復失 聯想升9% 智譜飆33% 專家指後市仍弱｜港股收市

美國與伊朗達成和平協議，最快本周五簽署，國際油價急跌至約80美元水平，是今年3月初水平，消息刺激亞洲主要股市周一再飆升，韓股大升逾5%，再次領升亞洲，日股亦升近5%兼創歷史新高。港股升幅明顯跑輸區內主要股市，收升124點或0.5%，報24842點。

亞洲主要股市中，韓國綜合指數重返8500大關，大升422點或5.2%，收報8545點，同時該指數早段由於升幅過度，再次啟動熔斷機制，暫停交易5分鐘；日經平均指數大升3297點或5%，收報69317點，是該指數歷史首次突破69000點；台灣加權指數急升1227點或2.8%，收報45396點，重返45000大關；上證綜合指數亦升64點或1.6%，收報4096點。

至於港股，恒指隨外圍高開283點，其後最多升329點，報25047點，惟高位有沽壓，升幅曾收窄至78點，最終全日收報24842點，升124點，25000關得而復失。國指收報8375點，升1點；科指收報4765點，升60點或1.3%。大市成交回落至2833億元，不足3000億元。北水時隔兩日轉淨流入21億元。

AI概念股再受熱捧，聯想（992）為世界盃官方技術合作夥伴，股價飆升9.3%，收報24.42元，為表現最佳藍籌股。智譜（2513）公布已推出最新一代旗艦模型GLM-5.2，預計將助後續開放平台及API業務的調用量提升，該股大升32.8%，收報1457元；Minimax（100）揚7%，收報423.8元；兆易創新（3986）急升10.6%，收報723元。

晶片股好 壁仞升11%

晶片股中，中芯國際（981）彈高7%，收報76.65元；壁仞科技（6082）亦飆升10.6%，收報55.3元。字節跳動正與天數智芯（9903）洽談購買AI推理晶片事宜，同時在考慮百度（9888）的崑崙芯，天數智芯走高3.2%，收報545元；惟百度跌0.8%，收報114.7元。

騰訊阿里累市

大型科網股普遍走弱拖累大市，阿里巴巴（9988）下滑0.8%，收報109.3元；騰訊（700）跌0.9%，收報459.6元；京東（9618）跌不足0.1%，收報112.5元。

建滔系又新高

港股PCB概念股延續強勁走勢，建滔積層板（1888）大升22.3%，收報80.2元；建滔集團（148）大升12.7%，收報100.6元；廣合科技（1989）急升10.9%，收報180元；勝宏科技（2476）向上9.6%，收報415元。

油金股方面，油價跌逾5%，石油股逆市受壓，中海油（883）挫2.9%，收報24.2元；中石油（857）跌3.5%，收報9.99元。相反國際金價升超過2%，重返每盎司4300美元水平，黃金相關股走強，紫金黃金（2259）走高15.1%，收報121.5元；同系的紫金（2899）揚6.9%，收報33.56元；招金（1818）向上6.8%，收報21.4元。

港股航空股全線走強，中國國航（753）漲10.4%，收報4.9元；東方航空（670）揚8.8%，收報3.72元；南方航空股份（1055）急升8%，收報3.9元；國泰（293）向上2.6%，收報12.17元。

溜溜梅升1.9倍 一手帳賺8442元

個股方面，首掛新股溜溜梅（6658）收報128元，較招股價43.58元飆升1.9倍，不計手續費，一手帳面賺8442元。中國生物製藥（1177）將於未來12個月回購不超過20億元股份，該股揚1.7%，收報4.78元。新奧股份終止私有化新奧能源（2688），同時不會以介紹方式來港上市計劃，新奧能源股價逆市挫6.5%，收報45.66元。

伍禮賢：或再下試24200點

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，美伊談判取得成果，緩解了市場對地緣風險升級的擔憂，提升股市吸引力。至於港股表現不及外圍，他稱，主要由於重磅科網股逆市走弱，而且內地近期經濟數據偏弱，亦加劇港股沽壓。

伍禮賢指，技術性而言，恒指先前已跌破24000點，創年內新低，現雖有反彈，但仍未能企穩20天線約25197點，反彈態勢疲軟，或暗示調整周期尚未結束，料恒指短期或有機會再下試24200點支持位。

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1215：受美伊達成和平協議的消息刺激，港股今早高開283點，最多曾升329點，高見25047點，但其後升幅逐步收窄，未能企穩兩萬五關口，截至中午報24829點，升111點或0.45%，半日成交1,591億元。科指中午報4748點，升43點或0.92%。

滙豐中芯力撐大市

藍籌股中，以滙豐（005）及中芯（981）撐市，兩者半日分別升2.1%及5.9%，連同友邦（1299）升1.8%，為3大貢獻恒指升幅股份。相反，阿里（9988）及騰訊（700）逆市向下，分別跌1%及0.7%，限制大市升幅。

聯想系統亮相世界盃受捧

若單計藍籌股價變動，以聯想（992）半日升9.3%，表現最佳，紫金（2899）及洛鉬（3993）亦分別升6.2%及6.1%。消息面上，聯想作為FIFA官方技術合作夥伴，為本屆世界盃賽事的AI判罰、數據運算及智能轉播等核心系統，提供了硬件設備、AI算法及運維保障，備受市場追捧。

另一方面，AI概念股再受熱捧，其中智譜（2513）半日升28%、壁仞科技（6082）、兆易創新（3986）齊升逾9%，劍橋科技（6166）升8.7%，瀾起科技（6809）亦升逾7%，天數智芯（9903）則升3.7%，惟MINIMAX（100）逆市跌逾2%。

新股方面，溜溜梅（6658）公開招股超購約6,585倍，一手中籤率1.5%，國際配售超購1.64倍，半日股價收報126元，升189%。

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0920：美國與伊朗終達成和平協議！美國總統特朗普表示，霍爾木茲海峽將於周五（19日）美伊正式簽署協議後，重新開放。伊朗副外長加里巴巴迪亦宣布，伊美諒解備忘錄文本已敲定，將於周五在瑞士正式簽署。消息令國際油價向下，其中布蘭特期油跌近4%至83.87美元，WTI期油更跌4.7%至80.91美元。

油價急跌 日韓股市大升

亞太區股市向上，日韓股市齊升逾半成，其中日股暫升5.1%至69395點，韓股更升5.4%至8576點。港股方面，恒指今早高開283點，報25001點。有分析指，美伊雙方達成階段性協議，有望對全球風險資產構成利好，惟若本周美國聯儲局新任主席沃什（Kevin Warsh） 上任以來首次議息後，維持在會後聲明中傾向鷹派，料恒指短期內上試25200點暫有阻力。

藍籌股中，聯想（992）大升4.9%，洛鉬（3993）亦升4.8%，為表現最佳藍籌。重磅科技股紛向上，螞蟻集團正秘密測試AI版支付寶，阿里巴巴（9988）升2.6%；騰訊（700）升2.5%；美團（3690）升2%；小米（1810）則升1.9%，惟京東（9618）逆市微跌0.1%。

油股受壓 黃金相關股向上

油金股方面，受累油價下跌，油股受壓，中海油（883）跌3%，中石油（883）跌2.6%；相反，國際金價今早升約1.8%至4,293美元，黃金相關股向上，紫金黃金（2259）升8.9%，紫金礦業（2899）亦升4.5%；靈寶黃金（3350）更升9%。

中生製藥擬斥最多20億回購

個股消息中，中國生物製藥（1177）宣布，公司將視乎市況於未來12個月以不超過20億元在市場上回購；該股開市報4.8元，升逾2％。

恒指上試25200點或有阻力

高歌證券金融首席分析師聶振邦指出，周末已傳出美伊簽訂協議的相關消息，不排除將對港股繼續形成利好支撐，但恒指承接外圍高開後，企穩25000點收市或有難度，本周波動區間將介乎24500點至25000點之間。

香港股票分析師協會副主席曾永堅則表示，若美伊雙方達成階段性協議，可有望推動油價國際回落，短期緩解美國通膨持續上行的壓力，降低市場對年內再度升息的擔憂，對全球風險資產構成利好，但內地打擊非法跨境炒股的陰霾未散，料恒指上試25200點暫有阻力。

本周將迎來美國議息會議和中國「三頭馬車」數據。聶振邦指出，當前港股本身缺乏明確利好，如果本周出爐的中國「三頭馬車」數據續弱，確實會對港股後市構成壓力。

關注新任儲局主席貨幣政策

美國議息方面，市場焦點落在會後聲明是否釋放未來加息的線索。早前有報道指出新任主席可能傾向避免在講話中流露明顯未來利率傾向性，若真如此，反而會增加後續政策方向的不確定性。曾永堅亦表示，市場需要關注本周新任聯儲局主席未來的貨幣政策，若他維持傾向收縮資產負債表， 料港股短期內升幅將被限制。

本周出爐的還有美國5月零售銷售等重要經濟數據，日本、英國等央行將公布最新的利率決議 。G7高峰會亦於本周召開，市場關注七國集團領導人對中東局勢最新表態。另外，因端午節，港股、內地A股和台股將在本周五（19日）休市。

