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呢隻GO股屆低吸時｜唐牛

股市
更新時間：08:57 2026-06-15 HKT
發佈時間：08:57 2026-06-15 HKT

萬成（1451）5月初宣佈，執行董事兼行政總裁鍾國強向主席周青收購收7,500 萬股股份（約佔公司已發行股本的36.69%），總現金代價為6,000萬港元。交易完成後，鍾國強及其一致行動人士的持股比例由約35.5%增加至約72.2%。收購觸發了技術性強制全面收購要約，每股要約價0.8元。

坐擁1.8億現金 防守力一流

消息公佈當日，萬成一度炒高至2.35元，如今回落至1元邊，值博率明顯提高：雖然現價較GO價溢價三成，但集團坐擁1.8億現金，相當於市值8成，防守力一流，配合本月下旬發出全購通函，現階段慢慢收集，靜待佳音。

唐牛

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