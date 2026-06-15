美伊協議曙光再強化 超級央行周來襲 本周全球金融市場波動或加劇

伊朗、巴基斯坦等多方繼續放風美伊將簽署諒解備忘錄，中東局勢曙光再強化，市場本周除了關注美伊協議進展外，相信還將聚焦各大主要央行的利率決議，其中最重要的是美國聯儲局新任主席沃什（Kevin Warsh） 上任以來首次利率會議。同時中國「三頭馬車」、美國5月零售銷售等重要經濟數據亦會出爐，料主要央行的利率決議到重磅經濟數據的公布均將為本周環球金融帶來波動。

傳美伊擬簽諒解備忘錄 霍爾木茲海峽有望重開

中東局勢動蕩維持超過3個月，據內地官媒新華社引述最新消息報道，巴基斯坦將主持舉行視訊會議，伊朗和美國雙方代表將出席會議並簽署協議，美國總統特朗普、伊朗法爾斯通訊社日前亦相繼曾為即將簽訂協議放風。

有市場分析指，美伊協議有機會促成霍爾木茲海峽重新開放，並緩解全球能源市場壓力，舒緩環球市場的加息憂慮，對全球風險資產構成利好。

聯儲局新主席沃什首秀 日本央行或加息

全球金融市場將還迎來極具關鍵性的「超級央行周」。歐洲央行上周已率先加息25個基點至2.25%，而美國聯儲局將於香港時間本周四凌晨公布利率決議，市場普遍預期將維持現利率3.50%至3.75%不變。但是本次會議的核心關注點並非決議本身，而是新任主席沃什（Kevin Warsh）上任後的首次政策發佈會，其發言內容是否將涉及未來貨幣政策調整、最新立場、溝通機制改革等方面。

至於日本央行將於本周一至周二召開議息會議。市場普遍預期本次會議將加息25個基點至1.0%，值得關注的是，行長植田和男因肝囊腫感染住院將缺席會議，由副行長內田真一主持發佈會。另外，英國、澳洲等多國主要央行亦將相繼在本周內公布最新的利率決議。

5月「三頭馬車」料顯示內外需分化

中國將於本周二（16日）公布俗稱「三頭馬車」的經濟數據，即5月規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、固定資產投資數據。中金早前的研究報告預期，內地5月內外需分化可能加大，其中社零總額、固定資產投資增速或邊際走弱，而受能源供給限制和內需不足拖累，工業增加值增速可能放緩。

G7峰會將表態 中港端午節假期休市

另外，G7高峰會亦於本周召開，市場關注七國集團領導人對中東局勢最新表態。新股方面，溜溜梅（6658）和Senasic（6675）兩隻新股本周內將在港交所掛牌上市。

因端午節假期，港股、內地A股將在本周五（19日）休市。



