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市場再憂AI支出規模過大 微軟一度連跌5日 創近6年最長跌浪

股市
更新時間：08:55 2026-06-14 HKT
發佈時間：08:55 2026-06-14 HKT

微軟（Microsoft）股價連跌5個交易日後才告喘穩，反映市場對AI支出規模的擔憂再度升溫，而這波疑慮令微軟首當其衝，其股價一度面臨自2020年3月以來最長跌浪。在美股大市上漲背景下，微軟上周五一度跌至每股382美元，收市終回升0.1%，報390.74美元。

甲骨文資本支出超預期

近期科技股普遍捱沽，因市場重新開始擔憂AI基礎建設投入過於龐大，並在上周四再度升溫，因當時甲骨文（Oracle）警告，本會計年度資本支出預計將達700億美元，高於去年的560億美元及之前一年的210億美元。

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微軟沽壓已持續一段時間，今年以來股價已累跌近19%；比較之下，以科技股為主的納斯達克指數同期上漲逾11%。至於微軟的困境始於今年1月，當時公司公布次季業績後，股價曾單日瀉10%，市值蒸發3,600億美元。

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