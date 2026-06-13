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SpaceX上市｜標指拒快速納入 證券界斥重大錯誤 「微軟花8至10年才入指數」

股市
更新時間：12:51 2026-06-13 HKT
發佈時間：12:51 2026-06-13 HKT

SpaceX（SPCX）周五（12日）上市，收市升19.2%，市值達到2.1萬億美元，成為全球第七大上市公司。美股的標普500指數早前已表示不會快速納入SpaceX，道明證券（TD Securities）認為標指此舉是重大錯誤，沒有跟上國際做法。

負責標普500指數新股納入規則的委員會，早前宣佈維持現有規則，不會快速納入SpaceX成為指數成分股，意味至少在上市第一年不會將SpaceX納入。面對新一代「超大市值」公司，包括OpenAI及Anthropic預計也將跟隨SpaceX後上市，美國證券界認為指數管理公司須考慮是否縮短現時的12個月等待期。

相關文章：標普拒改快速納入規則 SpaceX短期難躋身標指 去年勁蝕49億成絆腳石

籲跟隨全球基準做法

道明證券指數與市場結構研究主管Peter Haynes接受CNBC訪問時表示，標指拒絕快速納入SpaceX，他個人不同意這項決定，「這是一個有爭議的討論，但在我看來，這只是全球基準的自然延伸。」他舉例2019年沙特阿美上市時是史上最大IPO，當時FTSE與MSCI都設立快速通道，在5至10天內就將其納入，他認為標指應跟隨全球基準做法，「現在他們有一隻『美國製造』的大型股票，理應納入。」

Haynes續指，SpaceX要納入標指的等待期可能不只一年，因為標普500委員會同時維持「盈利測試」規則。但他直言該「盈利測試」已有點過時，以微軟為例，該公司在上世紀90年代花了8到10年時間才進入標指。另外，即使不少公司被納入指數時是盈利的，但現時指數中很多公司也處於虧損狀態。

或致標指納指表現差異

與標指不同，納斯達克與羅素的指數委員會表示將更新規則，Strategas Securities ETF 策略主管 Todd Sohn 說：「如果投資者想要SpaceX，你不會買標普500，你要買納指100 或羅素1000。」

Sohn相信，有SpaceX不被快速納入的先例，標指在OpenAI與Anthropic上市時也不會很快將它們納入，未來或造成標指、納指及其他指數出現表現差異。

相關文章：SpaceX上市｜首日升19.2% 市值破2.1萬億美元 成第七大上市公司 馬斯克成「萬億富豪」第一人

 

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