SpaceX上市｜史上最大型「信仰股」全球亢奮 盤房氣氛沸騰 散戶迷戀馬斯克「光環」  

史上最大規模新股SpaceX周五登場，全球機構投資者和散戶投資者均緊盯著屏幕注視交易注視SpaceX交易，SpaceX已成為最新一隻「信仰股」，投資者全因迷戀馬斯克的光環，以及他未來10到20年的計劃，若單憑估值是絕不值得投資。有投資顧問直言投資者太亢奮了，提醒客戶保持謹慎。

Stifel Nicolaus全球股票交易主管R.J. Grant在紐約接受彭博採問時表示：「（盤房）現場氣氛簡直沸騰了！就像尼克斯季後賽開球前的那種感覺。」Cboe Global Markets高級副總裁兼零售業務擴張與另類投資產品主管JJ Kinahan則說：「所有人都非常興奮，他們（客戶）不停打電話來問：為甚麼我還不能買SpaceX期權？」

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交易員怕錯過上市一刻

多倫多Triple D Trading市場結構主管兼自營交易員Dennis Dick則表示周五早上競價時段「死盯著屏幕」，「我現在根本離不開座位，甚至連廁所都不敢去，因為我怕錯過這一刻。」

除了交易員，據彭博報道，全球不少散戶也熱切期待SpaceX上市。來自紐約的59歲退休人士Georgii Ivanov在巴黎旅行途中也不忘投資SpaceX，他透過券商申購了1,000股，但僅獲配50股，但他仍然很高興能投資馬斯克的最新事業。Ivanov 說他已投資40年，「我是長期投資者，不打算投機。我希望能累積1,000股甚至更多，並放在我的散戶投資組合裡。」

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散戶欲加倉 不想錯過機會

佛州的30歲項目經理Austin George用動用其「娛樂基金」買了10股 SpaceX。他說不想錯過SpaceX若能像Tesla一樣起飛的機會，並希望能買更多，「我本來想買 1,000 或 2,000 股，這樣才有用。10 股幾乎沒甚麼作用，更多是因為我支持自己熱衷的事物。這會是我的長期持有。」

居於德國萊比錫的自由創意總監 Henning Müller-Dannhausen 獲分配12股SpaceX，他正在考慮是否要持有或轉投即將IPO的Anthropic。他說：「我主要是長期投資，但現在的挑戰是：是否有更熱門的故事？」

「你買的是這位願景家」

事實上，SpaceX已成為最新一隻「信仰股」，澳洲TAMIM Asset Management股票主管Ron Shamgar直言，投資者對SpaceX的迷戀全來自馬斯克的光環。「你買的是伊隆（馬斯克），你買的是這位願景家，以及他未來10到20年的計劃。否則，僅憑估值，你絕不會投資。」

倫敦Energy Group Capital研究主管Amanda Lyons說：「那些『觀賞派對』已經說明一切。這被定價為一隻信仰股，而不是現金流。如果假裝不是這樣，你會受傷。這不是批評，只是事實。」

顧問：大熱IPO失敗案例多

有投資顧問便提醒客戶保持謹慎。Stock Swoosh創辦人Melissa Armo表示，她接到大量關於IPO交易策略的電話。她提醒，多隻備受期待的IPO在上市首日後都成了失敗案例。「我不知道是否有人會聽我的。大家太亢奮了。」她補充說，最快下周才會考慮交易這隻股票，「我認為這是一場『西部荒野』式的交易。」