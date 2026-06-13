「國產GPU股」沐曦證實擬來港上市 追覓科技傳最快明年港IPO

去年12月登陸內地科創板、掛牌日股價飆升近7倍的國產GPU股沐曦股份，表示正計劃來港上市，正積極與中介機構磋商，並擬聘任立信德豪為上市審計機構。

另外傳內地兩科企將來港上市，其中機械人初創公司眾擎機器人據報已經以保密形式向港交所遞交上市申請，計及在4月B輪融資籌集2億美元，最新估值超過100億人民幣。至於內地智能家電生產商追覓科技（Dreame）傳最快明年來港招股，集資額可能達數億美元。

另一方面，星源材質（6067）和華健未來（6132）兩新股開始招股，星源材質為內地鋰離子電池隔膜製造商，並已在深交所上市。招股價為每股不高於8.98元，集資最多13.4億元，一手入場費約4535.28元，中信建投國際為其獨家保薦人。截至昨晚該股已超購近7倍。該股昨日A股收報18.17元人民幣，較H股最高招股價溢價約1.3倍。星源材質引入富國、廣發基金等13名為基石投資者，總投資金額為7752萬美元。

華健未來為研發自身免疫、代謝及腫瘤學疾病療法的生物科技公司。招股價為每股81.8元，集資11.1億元，一手入場費8262.49元，中信証券為其獨家保薦人，首日已錄得超購8.36倍。華健未來引入睿遠基金、凱博等6名基石投資者，總投資額6500萬美元。

溜溜梅暗盤升逾倍

至於昨日開啟暗盤交易的溜溜梅（6658）於三大暗盤表現不俗，升幅介乎1.25倍至1.29倍，不計手續費，於輝立暗盤賺最多，約賺5642元，預期下周一（15日）掛牌。