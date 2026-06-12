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新奧股份放棄私有化新奧能源 終止介紹形式來港上市

股市
更新時間：22:10 2026-06-12 HKT
發佈時間：22:10 2026-06-12 HKT

新奧能源（2688）公布，在A股上市的大股東新奧股份早前提出私有化方案，因未獲得監管當局批准，有關計劃已失效，新奧股份亦不會以介紹形式申請在香港上市。

一年來仍未獲監管批准

新奧能源表示，自去年3月私有化方案公布後，各方在積極推進有關工作，已作出重大努力，而且自新奧股份首次提交香港上市申請以來已接近一年，上市所需的監管批准及備案尚未取得，達成所有先決條件的時間表仍存在不確定性。新奧能源指，經進行戰略性檢視，新奧股份已決定不再進一步延長計劃截止日期，即私有化方案失效。

新奧股份考慮增持新奧能源

新奧股份指出，基於新奧股份的戰略和長期發展考慮，新奧股份擬增持新奧能源股份，而增持的價格、時間及股數將視市場情況而定。

新奧股份去年3月提出以理論價每股80元，私有化新奧能源，每股新奧能源股東可換取2.9427股新奧股份，以及24.5元現金。新奧股份藉此來港上市。新奧能源股價收報48.86元，跌0.4%。

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