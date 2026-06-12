Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法巴維持恒指今年28500點目標 港股配置倡「一邊AI一邊高息」

股市
更新時間：18:21 2026-06-12 HKT
發佈時間：18:21 2026-06-12 HKT

法國巴黎銀行財富管理發布2026中期市場展望，法巴亞洲副首席投資官譚慧敏指出，維持對恒指今年基本目標價在28500點不變，對中港股市呈中立看法。她指出，今年硬件板塊表現優於軟件板塊，而港股大型科技股多被視為軟件股，令港股表現較為落後，未來需靠政策扶持或AI技術突破，才有助股市反彈。

譚慧敏指出，港股高息股今年表現亦不俗，可作為追求穩健收益的防守性策略，並建議維持「一邊AI、一邊高息」的配置思路。

SpaceX上市後 股市或波動數周

對於SpaceX、OpenAI等AI巨企陸續上市，法巴亞洲首席投資官Prashant Bhayani指出，歷史數據顯示大型IPO後市場不一定見頂，惟今次SpaceX上市規模較過往大10至30倍，將迫使被動基金追貨，同時引發其他股份被拋售，料未來數星期波動加劇。但他認為，調整反而是入市機會。

預期聯儲局最快12月加息

法巴預測，2026年美國及中國GDP增長分別為2.4%及4.6%。通脹方面，美國為3.8%，中國為1.3%。譚慧敏表示，雖然通脹升溫，但預計聯儲局最快12月才可能首次加息，且步伐將較2022年溫和。

市場未反映高油價風險

中東衝突方面，譚慧敏指出，若戰事延長導致庫存持續下跌，油價可能升至每桶100至150美元，將成為市場的負面因素，目前尚未完全反映相關風險，需密切關注油價走勢對環球通脹及流動性的傳導效應。

另外，法巴維持環球股票中性評級，建議投資者倉位分散地區及行業，並預測未來12個月金價見每盎司5500美元，而油價短期波動及高企，長期則轉弱。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
陳敏兒離世終年65歲 家屬發訃聞：已在天家安息 老公廖啟智5年前癌逝
陳敏兒離世終年65歲 家屬發訃聞：已在天家安息 老公廖啟智5年前癌逝
影視圈
2小時前
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
生活百科
2026-06-11 18:47 HKT
00:51
大埔中學校長涉辱學生「做雞」 恐嚇職員「帶你坐花廳」 孔教學院：已展開調查
社會
6小時前
五索疑貼年輕舊照直認整容  眼細鼻大面闊與現時有天淵之別  網民：根本第二個人
五索疑貼年輕舊照直認整容  眼細鼻大面闊與現時有天淵之別  網民：根本第二個人
影視圈
9小時前
陳敏兒離世丨患慢性病去年做大手術腹部留14厘米傷口 曾辦生前告別會 3月分享最後近照
陳敏兒離世丨患慢性病去年做大手術腹部留14厘米傷口 曾辦生前告別會 3月分享最後近照
影視圈
1小時前
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
影視圈
21小時前
港女單身搭高鐵去桂林慘遭鄰座一家夾擊 連數5宗罪：除鞋、胸前傳麵包 還有一事更離譜｜Juicy叮
港女單身搭高鐵去桂林慘遭鄰座一家夾擊 連數5宗罪：除鞋、胸前傳麵包 還有一事更離譜｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
海洋公園63歲男技工頭肩骨碎受傷 重創不治 勞工處到場調查
01:01
海洋公園63歲男技工暈倒頭肩骨碎不治 勞工處到場調查
突發
7小時前
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
22小時前
六合彩開生日號碼頭獎6注中 每注派$133萬網民嫌少 二獎僅得呢個數 港男分享「避熱門」必殺技｜Juicy叮
六合彩開生日號碼頭獎6注中 每注派$133萬網民嫌少 二獎僅得呢個數 港男分享「避熱門」必殺技｜Juicy叮
時事熱話
7小時前