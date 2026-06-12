港股展開反彈 目標二萬五｜古天后

6月12日，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。雖然CPI及PPI數據反映通脹仍威脅，通脹持續高於聯儲局目標，市場對於下半年加息預期升溫。不過油價仍存較大不確定性，前美國前財長耶倫出席東方匯理投資論壇時表示，未來數月美國唔太可能加息，但減息理由亦已消失。有耶媽嘅定心丸，就算唔減息都未需要加息住，美國債息回落，美匯指數亦回落至100之下，加上美國總統特朗普一改強硬口風，稱與伊朗剛達成一項解決戰爭問題重大協議，預計未來幾日內將會簽署協議，並取消原定周四夜間襲擊伊朗計劃，美股爆升。道指周三重挫953點，創今年最大跌幅後；周四高開53點，反彈最多1050點，最高報50968，收市道指升929點或1.86%，報50848；標指升127點或1.75%，報7394；納指升640點或2.54%，報25809。

重磅股中，Nvidia及Tesla收市分別升2.2%和4.6%。英特爾獲券商上調投資評級，股價升9.3%；超微半導體(AMD)升高8%；美光(Micron)急彈11.7%，盤後重返1000美元；微軟回吐1.8%。霍尼韋爾反彈6.4%，為表現最強道指成份股；。Salesforce逆市跌2.4%，為跌幅最大道指成份股。

美國5月生產物價指數(PPI)按年升幅從4月5.7%加快至6.5%，創2022年11月以來最快增速，並高過預期6.4%增幅，按月維持升1.1%勝預期；期內核心PPI按年續漲4.9%，低過預期增加5.4%，按月增長放慢至0.4%遜預期。雖然市場對下半年加息預期持續升溫，耶媽表示暫時未有加息需要，但都係未有條件減息。但耶媽派一派定心丸，美國10年期債息一度回落9.8個基點，至4.443厘。美滙指數倒跌0.36%，至99.59，日圓回升0.6%至159.6兌每美元。

25000至25200料有阻力

港股連跌七個交易日，昨日恒指早段曾倒升84點，無奈A股及外圍偏軟，港股喺多項指標已逞超賣下仍再轉跌，一度跌408點至23999今年暫時低位，其後喘穩略為反彈，跌幅收窄至158點，報收24249，總算企返3月底部之上收市。不過成交縮水至2885億元，悲觀嘅可以話嚟到24000邊都未見大成交接貨，但樂觀啲睇，沽壓都超化得七七八八，要沽貨嘅都沽晒，無貨可沽。其後至夜期時段，跟隨美股反彈，夜期一度重返24400水平，ADR則回升300點，重返24500水平。美股爆升，料可帶動今早港股反彈。目前反彈首個目標為24500-24600，企穩24600有望進一步向上回試去年高位24800水平，不過初步25000至25200約10日線料有阻力，而20日線及50日線阻力更大。至於本月暫時月波幅已達2000點，如外圍市況好轉，港股料展開反彈，反彈目標為跌幅一半至25000，企穩25000能否扭轉弱勢，則視乎20日線收復後能否企穩。

古天后