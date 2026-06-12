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恒指半日升491點 周大福抽升17% 老鋪黃金、紫金揚8% 阿里升2.7%｜港股開市

股市
更新時間：12:29 2026-06-12 HKT
發佈時間：09:29 2026-06-12 HKT

美國總統特朗普稱，美伊和平協議最快本周末在歐洲簽署。承接美股升勢，恒指今早高開252點，最多曾升512點，高見24762點；中午收市報24740點，升491點或2%，成交額1,567.09億元。科指半日升79點或1.72%，報4735點。

周大福（1929）股價大升17.3%，報13.05元。該公司去年度盈利創新高，增全年派息近三成，並預料全年營業額可取得中高單位數字增長。其他金飾股亦炒上，老鋪黃金（6181）升8.2%；周六福（6168）升5.6%。

洛鉬升12% 江銅升近一成

貴金屬股亦造好，紫金（2899）升8%；紫金黃金國際（2259）升近4.7%。洛陽鉬業（3993）大升12.2%；江西銅（358）升9.7%。

科網股普遍升，騰訊（700）升1.8%；阿里巴巴（9988）升2.7%；小米（1810）升2%；京東（9618）升近3%；網易（9999）、百度（9888）均升逾1%；美團（3690）無升跌。

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0930：TACO交易再現，美國總統特朗普稱與伊朗達成重大協議，預計未來幾天內最終敲定及簽署；他取消原定襲擊伊朗的計劃，中東局勢降溫，帶動美股反彈，道指曾升逾千點，收市升929點或1.86%，報50848點；標指升127點或1.75%，報7394點；納指升640點或2.54%，報25809點；費城半導體指數攀升7.91%，報13171點；反映中國概念股表現的金龍指數升0.25%，報6296點。

科技股普遍升，美光科技升近12%，英特爾升逾9%，AMD升近8%，Tesla升近半成，博通升近4%，英偉達升逾2%。甲骨文跌逾8%，其季度資本支出高於預期引發市場憂慮。

港股方面，恒指今早高開252點，報24501點。騰訊（700）升近2%；阿里巴巴（9988）升1.49%；小米（1810）及京東（9618）齊升約0.8%；美團（3690）平開。

友邦（1299）今早升高開2.37%，報75.5元；滙豐（005）升1.73%。周大福（1929）高開5.2%，該公司截至今年3月底止年度盈利創新高，達90.04億元，大增52.2%。

北水動向方面，周四淨賣出港股27.54億港元。建滔集團(148)、建滔積層板(1888)、騰訊(700)分別獲淨買入10.61億港元、5.69億港元、5.36億港元；阿里巴巴(9988)、中海油(883)、長飛光纖光纜(6869)分別遭淨賣出21.83億港元、14.58億港元、3.79億港元。

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