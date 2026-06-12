恒指勁彈468點 周大福績後抽升15% 阿里回勇升逾2% 專家對後市仍審慎｜港股收市

傳美國取消原定襲擊伊朗的計劃，且雙方預計將在未來數日內簽署備忘錄協議，中東局勢急轉彎，美股隔晚強勢反彈，同時帶動亞洲主要股市周五全線走高，韓股再次重上8000大關收市，再領跑亞洲股市。港股亦止跌反彈，恒指高開高走，全日收報24718點，升468點或1.9%，一洗「七連跌」頹風，兼創一周高位。

亞洲主要股市中，韓國綜合指數重返8000大關，大升359點或4.6%，收報8123點；日經平均指數大升1802點或2.8%，收報66020點，重返66000關；台灣加權指數急升1019點或2.4%，收報44169點；上證綜合指數亦升44點或1.1%，收報4031點。

港股方面，恒指高開252點後，早段升幅曾收窄至196點，惟隨著重磅科網股和金融股造好，升幅再擴大，最多升522點，全日收報24718點，升468點。國指收報8374點，升157點。科指收報4705點，升49點。大市成交增至3164億元，重返3000億元，北水續流出39.43億元，連續第2日淨流出。

恒指全周累跌243點

一周計，恒指仍累跌243點，連跌5周；國指累跌62點；科指累跌183點或3.8%。龍湖（960）累升12.5%，為本周表現最佳藍籌股；比亞迪電子（285）累跌13.3%，為本周表現最差藍籌股。

日前急跌的科網股普遍重拾升勢，外電消息指，阿里巴巴（9988）計劃斥資15億美元（約117億港元）收購內地生鮮電商樸樸超市，以爭奪即時零售市場，阿里股價揚2.6%，收報110.2元；另一即時零售巨頭美團（3690）則逆市下滑0.6%，收報77.9元。另外京東（9618）漲3.4%，收報112.6元；百度（9888）則揚2.2%，收報115.6元；騰訊（700）向上1.4%，收報463.6元。

滙控升3% 內銀同造好

金融股亦造好撐市，滙控（005）走高3.1%，收報142.8元；友邦（1299）揚1.1%，收報74.55元。工行（1398）漲3.4%，收報7.22元；建行（939）向上3.3%，收報8.98元。

內地官方對涉嫌存在非理性競爭行為的汽車生產企業進行約談提醒，市場憧憬車企競爭放緩，汽車股午後上揚。理想汽車（2015）大升7.2%，收報57元；長城汽車（2333）漲3.6%，收報10.62元；比亞迪（1211）升1.9%，收報86.55元；蔚來（9866）揚0.8%，收報42.12元。

金價回升 紫金飆8%

國際金價向上，黃金股亦隨之向上。紫金（2899）大升7.9%，收報31.4元；紫金黃金國際（2259）揚3.3%，收報105.6元；老鋪黃金（6181）走高6%，收報470元。另外，周大福（1929）去年度盈利創新高，全年派息增4成，該股急升15.2%，收報12.81元，為表現最佳藍籌股。

個股方面，極兔速遞（1519）一間關聯併表實體接獲國家郵政局的調查通知，但強調調查不會對公司的業務或財務狀況造成任何重大影響，該股依舊升1.7%，收報8.5元。康方生物（9926）擬斥最多2億元回購股份，同時公司主席及高管亦擬增持股份，康方生物向上4.8%，收報92元。

黃德几：25000點大阻力

盈立證券研究部執行董事黃德几表示，港股受惠於美國對伊朗的軍事行動態度軟化，市場憧憬美伊有望達成停火甚至停戰共識，技術面上，恒指早前跌穿24000點邊緣時，觸發場內近四成牛證被強制收回，促成了技術性短線反彈。

黃續指，由於中港兩地監管機構現對跨境開戶的嚴厲合規審查、內地市監局對互聯網平台補貼行為的約談，以及中美博弈升溫，美國進一步擴大中國企業制裁名單，暫對後市仍持審慎態度，預計恒指短期內上試25000點將面臨較大阻力。

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美國總統特朗普稱，美伊和平協議最快本周末在歐洲簽署。承接美股升勢，恒指今早高開252點，最多曾升512點，高見24762點；中午收市報24740點，升491點或2%，成交額1,567.09億元。科指半日升79點或1.72%，報4735點。

周大福（1929）股價大升17.3%，報13.05元。該公司去年度盈利創新高，增全年派息近三成，並預料全年營業額可取得中高單位數字增長。其他金飾股亦炒上，老鋪黃金（6181）升8.2%；周六福（6168）升5.6%。

洛鉬升12% 江銅升近一成

貴金屬股亦造好，紫金（2899）升8%；紫金黃金國際（2259）升近4.7%。洛陽鉬業（3993）大升12.2%；江西銅（358）升9.7%。

科網股普遍升，騰訊（700）升1.8%；阿里巴巴（9988）升2.7%；小米（1810）升2%；京東（9618）升近3%；網易（9999）、百度（9888）均升逾1%；美團（3690）無升跌。

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0930：TACO交易再現，美國總統特朗普稱與伊朗達成重大協議，預計未來幾天內最終敲定及簽署；他取消原定襲擊伊朗的計劃，中東局勢降溫，帶動美股反彈，道指曾升逾千點，收市升929點或1.86%，報50848點；標指升127點或1.75%，報7394點；納指升640點或2.54%，報25809點；費城半導體指數攀升7.91%，報13171點；反映中國概念股表現的金龍指數升0.25%，報6296點。

科技股普遍升，美光科技升近12%，英特爾升逾9%，AMD升近8%，Tesla升近半成，博通升近4%，英偉達升逾2%。甲骨文跌逾8%，其季度資本支出高於預期引發市場憂慮。

港股方面，恒指今早高開252點，報24501點。騰訊（700）升近2%；阿里巴巴（9988）升1.49%；小米（1810）及京東（9618）齊升約0.8%；美團（3690）平開。

友邦（1299）今早升高開2.37%，報75.5元；滙豐（005）升1.73%。周大福（1929）高開5.2%，該公司截至今年3月底止年度盈利創新高，達90.04億元，大增52.2%。

北水動向方面，周四淨賣出港股27.54億港元。建滔集團(148)、建滔積層板(1888)、騰訊(700)分別獲淨買入10.61億港元、5.69億港元、5.36億港元；阿里巴巴(9988)、中海油(883)、長飛光纖光纜(6869)分別遭淨賣出21.83億港元、14.58億港元、3.79億港元。