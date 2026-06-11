甲骨文收入創新高 惟資本支出超預期 預告再融資200億美元 盤後股價跌一成



甲骨文（Oracle）公佈截至5月底第四財季及全年業績，雲基礎設施業務強勁增長推動多項財務指標創下歷史紀錄，同步上調全年盈利指引，並預計下一財季雲業務增速將加速至近60%。不過，市場關注甲骨文資本支出遠超預期，加上預計將通過債務和股權新增融資200億美元，以用於投資人工智能建設l，令股價盤後急跌逾一成，收報180.89美元。

雲基礎設施收入成主要動力

綜合媒體報道，甲骨文第四財季收入按年增長21%至192億美元，較預期的190.9億美元為佳，創歷史新高，其中雲基礎設施收入按年升93%至58億美元，為整體業績最主要的驅動力。

截至季末，公司剩餘履約義務（RPO，衡量未來合約收入的指標）更較上季度淨增850億美元至創紀錄的6,380億美元，按年大增363%。

料下季收入增速加快至27%至29%

前瞻指引方面，甲骨文預計第一財季收入增速將加速至27%至29%，雲業務收入增速將進一步躍升至57%至64%；2027年全年收入目標維持900億美元不變，但非GAAP每股盈利指引上調至8.05美元，按年增長約18%。

不過，集團預計2027年透過債務和股權融資融資近400億美元，當中包括先前已宣布的200億美元增發股權計劃，引發了投資者的擔憂。

今年自由現金流負237億美元

此外，甲骨文2026年資本支出約556.6億美元，高於其500億美元的目標，自由現金流為負237億美元；折舊幾乎倍增至76.2億美元。

據外媒引述eMarketer分析師Jacob Bourne指出，投資者關注甲骨文如何融資獲得收入，雖然雲端基礎設施收入和積壓訂單快速增長，但資本支出遠超預期，而且自由現金流仍為負值，引發市場擔憂。