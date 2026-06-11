中東戰火再起 恒指半日再挫271點 阿里騰訊領跌 極兔被查瀉8% 部份內房逆市升｜港股開市

1215：中東戰火再起，避險情緒升溫，港股連跌6日後，恒指今早低開27點後，持續弱勢，最多曾跌408點，低見23999點，失守兩萬四關口，截至中午報24136點，跌271點或1.11%，成交金額1,559億元。科指跌幅更大，中午報4630點，跌94點或2.01%。

友邦止跌回穩

重磅藍籌股中，阿里（9988）及騰訊（700）半日跌4.9%及1.5%，連同港交所（388）跌2.8%，為拖累恒指最主要股份；相反，友邦（1299）止跌回穩，半日升2.4%。

極兔遭中國郵政局立案調查

單計股價變幅，極兔（1519）遭中國郵政局立案調查，指其對速遞相關企業安全生產管理缺位，未按規定實行安全保障統一管理；該股半日跌逾8%，為表現最差藍籌。此外，百濟神州（6160）亦跌5.8%，比亞迪電子（285）及新奧能源（2688）則分別跌4.8%及4.1%。

交銀國際料內房行業築底

相反，部份內房股逆市受捧，龍湖（960）及潤地（1109）齊升逾4%，為表現較佳藍籌。交銀國際發報告稱，內房行業在政策持續加碼下築底，下半年新樓銷售跌幅料逐步收窄；同時，部分一線和重點城市出現價格拐點，二手樓價格或正在築底，看好估值不高及擁有第一、二線城市土地儲備的龍頭開發商，包括潤地和越秀地產（123）。

其他板塊方面，多隻AI半新股大幅回吐，其中五一視界（6651）半日跌近14%、壁仞科技（6082）跌逾12%、天數智芯（9903）跌逾9%，海致科技（2706）及深演（2723）亦分別跌逾8%及逾7%。

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0920：中東戰火再起，美國國防部長赫格塞斯周三表示，美軍遵從總統特朗普的指示，對伊朗展開新一輪軍事打擊，並轟炸多個「關鍵設施」。伊朗方面則表示，對18個美軍重要目標進行了打擊，同時霍爾木茲海峽即日起對所有船隻關閉，違規通行者將成為打擊目標。

美通脹3年新高 惟符合預期

另一方面，美國昨日公佈的通脹數據升溫，但符合市場預期。其中，美國5月CPI按年升4.2%，升上3年高位；按月則升0.5%。撇除食品及能源價格的核心CPI按年I按年上升2.9%；按月則升0.2%，更低於預期的0.3%。

美股三大指數周三全線下跌，其中道指跌953點或1.87%，報49918點；標指跌119點或1.62%，報7266點；納指更跌509點或1.98%，報25169點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則跌0.28%至6280點。

國際油價反覆向上，布蘭特期油今早暫升約1.8%至94.79美元，WTI原油期貨則暫升約2.2%至92美元。金價失守4,100美元關口，昨日急跌逾4%後，今早微升0.3%，報4,082美元。亞太區股市先跌後回穩，日股暫跌0.3%，韓股更轉升0.6%。

中海油升逾2% 黃金股捱沽

港股方面，恒指開市跌27點，報24380點。重磅科技股上落不大，騰訊（700）股價升0.9%。阿里巴巴（9988）跌1%；美團（3690）跌0.25%；京東（9618）無起跌；小米（1810）則跌0.46%。

油金股方面，中海油（883）升2.6%，中石油（883）升1.8%，中港石油（632）更升8%；黃金相關股則捱沽，招金（1818）跌3.6%，紫金黃金（2259）跌3%，紫金礦業（2899）則跌2.6%。

心動擬斥4億元回購股份

個股消息中，心動公司（2400）公布，昨日與獨立經紀商訂立一份協議，經紀商獲委聘運作自動股份回購計劃，在聯交所回購最多4億元股份；該股開市報51.3元，升4.1%。

北水動向方面，昨日淨買入港股82.43億元，其中盈富基金（2800）、騰訊（700）及長飛光纖（6869）分別獲淨買入40.56億元、19.95億元及10.56億元；而阿里（9988）、中海油（883）及中芯（981）分別遭淨賣出23.72億元、1.95億元及9,627萬元。