中東戰火再起 伊朗關閉霍爾木茲海峽 恒指低開27點 油股升金股跌｜港股開市

中東戰火再起，美國國防部長赫格塞斯周三表示，美軍遵從總統特朗普的指示，對伊朗展開新一輪軍事打擊，並轟炸多個「關鍵設施」。伊朗方面則表示，對18個美軍重要目標進行了打擊，同時霍爾木茲海峽即日起對所有船隻關閉，違規通行者將成為打擊目標。

美通脹3年新高 惟符合預期

另一方面，美國昨日公佈的通脹數據升溫，但符合市場預期。其中，美國5月CPI按年升4.2%，升上3年高位；按月則升0.5%。撇除食品及能源價格的核心CPI按年I按年上升2.9%；按月則升0.2%，更低於預期的0.3%。

美股三大指數周三全線下跌，其中道指跌953點或1.87%，報49918點；標指跌119點或1.62%，報7266點；納指更跌509點或1.98%，報25169點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則跌0.28%至6280點。

國際油價反覆向上，布蘭特期油今早暫升約1.8%至94.79美元，WTI原油期貨則暫升約2.2%至92美元。金價失守4,100美元關口，昨日急跌逾4%後，今早微升0.3%，報4,082美元。亞太區股市先跌後回穩，日股暫跌0.3%，韓股更轉升0.6%。

中海油升逾2% 黃金股捱沽

港股方面，恒指開市跌27點，報24380點。重磅科技股上落不大，騰訊（700）股價升0.9%。阿里巴巴（9988）跌1%；美團（3690）跌0.25%；京東（9618）無起跌；小米（1810）則跌0.46%。

油金股方面，中海油（883）升2.6%，中石油（883）升1.8%，中港石油（632）更升8%；黃金相關股則捱沽，招金（1818）跌3.6%，紫金黃金（2259）跌3%，紫金礦業（2899）則跌2.6%。

心動擬斥4億元回購股份

個股消息中，心動公司（2400）公布，昨日與獨立經紀商訂立一份協議，經紀商獲委聘運作自動股份回購計劃，在聯交所回購最多4億元股份；該股開市報51.3元，升4.1%。

北水動向方面，昨日淨買入港股82.43億元，其中盈富基金（2800）、騰訊（700）及長飛光纖（6869）分別獲淨買入40.56億元、19.95億元及10.56億元；而阿里（9988）、中海油（883）及中芯（981）分別遭淨賣出23.72億元、1.95億元及9,627萬元。