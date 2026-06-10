聯想股價急跌9.38% 傳旗下產品7月起統一加價 受累記憶體晶片「超級周期」

據內媒《藍鯨科技》引述消息報道，聯想（Lenovo）已於今年5月工作會議決定，今年618大促後，旗下全品類產品自今年7月起統一加價，幅度與上一輪基本持平。此外，聯想已建議經銷商提前備貨鎖價，月底將正式發出加價函。受消息影響，聯想股價今日收報23元，急跌9.38%。

報道指出，今次已非聯想今年首次加價，3月初部分電腦型號零售價加幅已超過1,000元，主要體現在線下零售體系，線上則透過取消優惠變相加價。有業內人士更表示，Dell部份機型也先行加價，服務器全線加幅20%至40%，枱機、手提電腦及工作站最遲7月上調。

DRAM與NAND價格累飆300%

至於這場PC行業漲價潮，主因是記憶體晶片「超級周期」。自去年第三季起，全球存儲市場迎來顛覆性漲價。TrendForce數據顯示，DRAM與NAND閃存現貨價格累計漲幅超過300%，5月PC用DDR4 8Gb內存均價達20美元，創2016年以來新高。另據DRAMeXchange於5月29日發布數據指出，PC用DDR4 8Gb內存平均價格達到20美元，為該機構自2016年追蹤以來的最高值。

經銷商鎖定低價庫存 陷入兩難

更值得留意的是，在成本壓力飆升下，Omdia最新統計指今年第一季全球PC出貨量仍增長3.2%至6,480萬部；不過，有經銷商指出這只是提前出貨以鎖定低價庫存的防禦性策略，而且正陷入兩難，坦言「囤貨也是有擔憂，到時候銷量上不去，大家都得著急。另外，漲價之後，我們也沒什麼好的銷售活動，因為成本擺在那裏，沒法送東西」，反映漲價通知頻頻下發，壓貨成本壓力不斷增加，但消費者最終是否買單仍是巨大未知數。