Webull指港投資者一年炒股手續費逾73億 65%人低估交易成本影響

微牛證券（Webull HK）和獨立市場研究機構Ipsos聯合報告顯示，交易成本已成為影響投資回報的重要因素，香港投資者每年為港股及美股交易支付的總交易費用估計高達73.4億元，人均年度交易費達2,094元；假設年化投資回報為10%的情景，活躍交易者在5年內因交易費而損失的投資收益逾20%，10年則可能損失超過50%。

84%人不清楚交易費構成

​報告指出，投資者低估交易成本的影響，有高達65%的受訪者認為交易費用對投資回報的影響屬於「中等、較小或幾乎沒有」；35%受訪者從未計算過自己一年的交易費，更有84%未能完全清楚自身交易費的構成。

​Webull HK行政總裁王海琛表示，交易成本應該是透明、可預期，投資者不應該為隱性的收費買單，交易費用看似不多，但日積月累對長期的投資回報的侵蝕相當嚴重。他又稱，不少投資者根本不清楚自己每年的交易成本實際支出是多少，今次的報告就是讓投資者看到現狀，冀推動行業改變。

銀行收費比互聯網券商高22%

​另外，在平台比較方面，報告指互聯網券商交易收費展現出明顯的價格優勢，在港股和美股的年度人均費用最低，約1,188元，而銀行收費比互聯網券商高出22%，約1,444元，傳統證券行更高出78%，達到2,112元。

​Webull於2020年進入香港市場，王海琛表示，當時業界普遍收取平台費，故該平台開業初期亦主要依賴佣金與平台費收入，但隨著業務持續多元化，有關比例已顯著下降，而且目前更加確信「零佣金」是全球資本市場的大趨勢。

Webull HK料第三季上線韓股交易

​談及未來在港發展計劃，王海琛表示，香港是該集團未來3至5年最核心的戰略市場之一，定位為「亞洲樞紐」，目前已是其美國以外第二大市場，各項業務指標均居亞太首位。他稱，雖然美國仍貢獻80%以上的客戶數目、資產與收入，但亞太區特別是香港的增長潛力巨大，不僅看好零售券商業務，更著眼本港的優質人民幣資產。

​Webull HK首席營運官馬鈺清補充，全球資產配置對香港投資者而言已是剛性需求，Webull HK作為一家全球化投資平台，預計將於今年第三季正式上線韓國市場交易，年底推出加拿大股票交易。她強調，該公司一直是嚴格按照中港兩地的監管政策營運，做到百分之百合規，近日兩地監管提及的監管問題與公司業務並不相關。