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任天堂發佈會「缺爆款遊戲」 股價曾挫逾8% 今年累瀉逾三成

股市
更新時間：10:45 2026-06-10 HKT
發佈時間：10:45 2026-06-10 HKT

任天堂（Nintendo，日：7974）早前公佈即將推出的新遊戲時，並未公佈馬力歐等重量級系列的全新作品，令市場質疑其遊戲陣容能否提振Switch 2銷售，加上軟件銷售疲弱和零件成本上漲，令該股今早一度急跌逾8%，低見7103日圓，創月內最大跌幅；若以今年至今計，該股更已累跌逾三成。

未來關鍵在《馬力歐》等熱門大作

據彭博報道，任天堂在6月9日一場直播發佈會上公佈了Switch和Switch 2的遊戲陣容，當中1998年熱門遊戲《薩爾達傳說：時之笛》重製版壓軸亮相，但並未公佈發售日期。

同時，Asymmetric Advisors策略師Amir Anvarzadeh表示，對於這場發佈會非常失望，因充斥Nintendo 64時代的作品，並指新主機「缺少爆款遊戲」。報道又指，任天堂準備將Switch 2銷售目標定在與上財年相同的數量，但成功與否的關鍵在於能否推出《馬力歐》等熱門大作。

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