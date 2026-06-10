恒指跌157點 騰訊逆市升3% 滙豐跌半成 專家憂短期失守兩萬四｜港股收市

中東局勢未明，美國反擊伊朗襲擊美方直升機，幸以色列停止向伊朗再發動攻擊，令美股隔晚跌勢稍為喘定。不過美國公布消費者物價指數（CPI）前，市場先沽為敬，亞太區市場普遍走低，日韓台股市跌1.9%至4.5%不等。港股則全日偏軟，收報24407，跌157點或0.6%，全日窄幅波動298點，連跌6日累跌1631點或6.3%。大市成交額3206億元，連續4日逾3000億元；北水南下撈貨，轉淨流入82.4億元。

恒指低開123點，報24442點，隨即跌幅收窄至60點，收復24500關口，惟沽壓再次降臨，午後低見24207點，跌358點，為3月23日以來低位，終收報24407點，跌157點或0.6%。國指收報8318點，跌5點或近0.1%。恒指和國指均連跌兩日。科指則報4724點，跌44點或0.9%。

內地股市下跌，上證指數收報3993點，跌16點或0.4%；深成指報14954點，跌314點或2.1%；創業板指數報3854點，跌106點或2.7%。亞太區股市方面，日經指數收報64179點，跌1237點或1.9%；台灣加權指數報43225點，跌1478點或3.3%；韓國綜合指數收報7730點，跌366點或4.5%。

聯想急插9% 差絕三大指數

內媒引述消息指，聯想（992）已敲定自7月起，旗下全品類產品將統一加價，漲幅與上一輪基本持平，另聯想已建議經銷商如有設備採購計劃，盡快敲定方案、提前備貨鎖價。本月底會向經銷商發出正式漲價函。消息拖累聯想為表現最差的三大指數成份股，收報23元，挫9.4%。

美伊戰火再次燃起，貴金屬股走低，中國鋁業（2600）報9.74元，跌4.2%；紫金礦業（2899）報29.72元，跌3%；洛陽鉬業（3993）報16.27元，跌2%。

ATMXJ個別發展，小米（1810）報26.32元，跌3.2%；阿里巴巴（9988）收報113.5元，跌2.2%；京東（9618）報112.2元，跌1.6%。不過，騰訊（700）擬發行24.5億美元及150億元人民幣票據，收報465.6元，逆市升2.7%；美團（3690）報79元，升2.3%。

中資電訊股有追捧

資金泊入三大中資電訊股，中國聯通（762）報7.51元，升3.6%；中國電信（728）報5.07元，升3%；中國移動（941）報82.45元，升0.2%。

藍籌股方面，吉利（175）收報19.32元，升4%，為表現最好的恒指和國指成份股。本地及國際銀行股顯著受壓，滙控（005）報135.3元，跌4.8%；中銀香港（2388）報46.28元，跌3.4%。太古（019）發行47億元可換股債券，將以旗下國泰（293）股份交換，倘若悉數行使將減持5.9%國泰持股。太古收報81.65元，跌0.5%；國泰報11.93元，跌6.9%。

李澤銘：CPI數據及中東局勢成後市關鍵

Blue Water Capital首席投資官李澤銘表示，本周可預見的利淡消息較多，包括美國CPI數據、中東衝突，以及SpaceX上市或抽走資金，令環球科技股下跌。他認為，除非CPI低於市場預期，或美國總統特朗普表示正式達成美伊停火協議，否則港股本周會步步下挫，恒指支持位為24000點，但不排除很快跌穿，阻力位為25000點。

他預計，當美國CPI高於市場預期，12月加息機會或由現時約42%，增至50%以上，可留意美國下周議息將會披露點陣圖，或透露未來加息機會增加。

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中東局勢再度升溫，港股今早低開低走，恒指最多曾跌327點，低見24238點；中午收報24294點，跌272點或1.11%；成交額1,700.27億元。科指半日跌80點或1.69%，報4688點。

阿里跌約3.6%創9個月低

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）跌3.68%，報111.8元，創約9個月低；小米（1810）挫4.55%，創逾1年低；聯想（922）更大瀉9.85%；京東（9618）及百度（9888）則分別跌1.75%及1.54%。「AI三寶」亦沽壓沉重，MINIMAX （100） 跌8.87%；智譜 （2513）跌8.45%；迅策（3317） 跌4.76%。

至於騰訊（700）、美團（3690）、快手（1024）及網易（9999）則逆市上升。騰訊半日升3.22%，報467元，該公司擬發24.5億美元及150億人民幣票據。美團、快手及網易分別升2.33%、3.11%及3.04%。

中資電訊股同樣逆市造好，聯通（762）升3.72%；中電信（728）升2.43%；中移動（941）靠穩升0.06%。

渣打跌近7% 中銀跌3%

金融股捱沽，滙豐（005）跌5.48%，報134.3元；渣打（2888）跌近7%；中銀香港（2388）跌約3%；友邦（1299）跌2.46%。

國泰遭變相減持 跌近8%

國泰航空（293）半日大跌7.8%，太古A（019）跌2.43%。太古發行47億元一年期可換股債券，將以旗下國泰（293）股份交換，倘若悉數行使，太古將減持5.9%國泰持股。

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0930：中東局勢再度升溫，美國總統特朗普周二表示，一架美軍直升機被伊朗擊落，並強調美國「必須作出回應」，美國中央司令部亦表示，美軍已開始對伊朗發動「自衛性打擊」。另一方面，美國能源資訊署（EIA）警告，伊朗戰爭爆發導致中東原油產能大面積癱瘓，全球核心經濟體正以創紀錄速度透支其原油庫存，並導致全球石油總庫存逼近至少03年以來低位。

不過，國際油價周二急跌，今早仍反彈乏力。有報道指美國已完成就直升機被擊落事件對伊朗實施的打擊，消息令油價升幅收窄，其中布蘭特期油暫升約1%至92.39美元，WTI原油期貨則暫升約0.9%至88.98美元。

美股周二先低後高 道指倒升

美股三大指數周二表現波動，其中道指曾跌575點後反彈，收市倒升86點或0.17%，報50872點；標指及納指亦曾急瀉，但尾市跌幅收窄，標指收市僅跌19點或0.26%，報7386點；納指曾瀉逾3.6%，收市報25678點，跌250點或0.97%。

亞太區股市普遍向下，其中日股早段暫跌0.85%、韓股亦跌2.8%。港股方面，恒指今早低開123點，報24442點。藍籌股中，藥明生物（2269）開市跌4.9%，滙豐（005）亦跌2.7%。

騰訊阿里開市逆市微升

重磅科技股靠穩，騰訊（700）公佈定價發行本金總額24.5億美元的美元票據，以及本金總額150億元人民幣的人民幣票據；今早股價逆市升0.35%。阿里巴巴（9988）開市升0.02%；美團（3690）跌0.13%；京東（9618）跌1.1%；小米（1810）則跌0.66%。

太古發債 或變相減持國泰

個股消息中，太古（019）發行47億元一年期可換股債券，將以旗下國泰（293）股份交換，倘若悉數行使，太古將減持5.9%國泰持股。兩股今早報82.05元及12.58元，分別無起跌及跌1.8%。

相關文章：太古發換股債籌47億 用國泰股份交換 變相最多減持5.9%

藥明康德擬斥10億回購A股

藥明康德（2359）擬以集中競價交易方式回購A股股份，回購金額10億元人民幣，回購價格不超過156.95元人民幣，預計回購約637.15萬股，佔總股本0.21%，用於員工持股計劃；該股開市報116.8元，無起跌。

中軟訂立高端AI算力設備銷售協議

此外，中國軟件國際（354）公布，全資附屬北京中軟國際信息技術近期與若干名獨立第三方客戶訂立高端AI算力設備銷售協議，集團將向客戶供應高端AI算力設備及配套資源，合約總金額約10億元人民幣；該股開市報4.07元，升4%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股86.14億元，建滔（148）、建滔積層板（1888）及騰訊（700）分別獲淨買入18.3億元、12.32億元及8.88億元；而盈富基金（2800）、南方恆生科技（3033）及恆生中國企業（2828）分別遭淨賣出114.19億元、25.97億元及19.05億元。

