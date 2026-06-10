Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指低開123點 藥明生物跌近半成 國泰挫近2% 中軟訂AI設備協議升4%｜港股開市

股市
更新時間：09:28 2026-06-10 HKT
發佈時間：09:22 2026-06-10 HKT

中東局勢再度升溫，美國總統特朗普周二表示，一架美軍直升機被伊朗擊落，並強調美國「必須作出回應」，美國中央司令部亦表示，美軍已開始對伊朗發動「自衛性打擊」。另一方面，美國能源資訊署（EIA）警告，伊朗戰爭爆發導致中東原油產能大面積癱瘓，全球核心經濟體正以創紀錄速度透支其原油庫存，並導致全球石油總庫存逼近至少03年以來低位。

不過，國際油價周二急跌，今早仍反彈乏力。有報道指美國已完成就直升機被擊落事件對伊朗實施的打擊，消息令油價升幅收窄，其中布蘭特期油暫升約1%至92.39美元，WTI原油期貨則暫升約0.9%至88.98美元。

美股周二先低後高 道指倒升

美股三大指數周二表現波動，其中道指曾跌575點後反彈，收市倒升86點或0.17%，報50872點；標指及納指亦曾急瀉，但尾市跌幅收窄，標指收市僅跌19點或0.26%，報7386點；納指曾瀉逾3.6%，收市報25678點，跌250點或0.97%。

亞太區股市普遍向下，其中日股早段暫跌0.85%、韓股亦跌2.8%。港股方面，恒指今早低開123點，報24442點。藍籌股中，藥明生物（2269）開市跌4.9%，滙豐（005）亦跌2.7%。

騰訊阿里開市逆市微升

重磅科技股靠穩，騰訊（700）公佈定價發行本金總額24.5億美元的美元票據，以及本金總額150億元人民幣的人民幣票據；今早股價逆市升0.35%。阿里巴巴（9988）開市升0.02%；美團（3690）跌0.13%；京東（9618）跌1.1%；小米（1810）則跌0.66%。

太古發債 或變相減持國泰

個股消息中，太古（019）發行47億元一年期可換股債券，將以旗下國泰（293）股份交換，倘若悉數行使，太古將減持5.9%國泰持股。兩股今早報82.05元及12.58元，分別無起跌及跌1.8%。

相關文章：太古發換股債籌47億 用國泰股份交換 變相最多減持5.9%

藥明康德擬斥10億回購A股

藥明康德（2359）擬以集中競價交易方式回購A股股份，回購金額10億元人民幣，回購價格不超過156.95元人民幣，預計回購約637.15萬股，佔總股本0.21%，用於員工持股計劃；該股開市報116.8元，無起跌。

中軟訂立高端AI算力設備銷售協議

此外，中國軟件國際（354）公布，全資附屬北京中軟國際信息技術近期與若干名獨立第三方客戶訂立高端AI算力設備銷售協議，集團將向客戶供應高端AI算力設備及配套資源，合約總金額約10億元人民幣；該股開市報4.07元，升4%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股86.14億元，建滔（148）、建滔積層板（1888）及騰訊（700）分別獲淨買入18.3億元、12.32億元及8.88億元；而盈富基金（2800）、南方恆生科技（3033）及恆生中國企業（2828）分別遭淨賣出114.19億元、25.97億元及19.05億元。
 

最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
最新現場照！多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
最新現場照！多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
影視圈
19小時前
打工仔悲歌︱員工遲開電腦8分鐘遭解僱 公司舉五宗罪「嚴重違紀」影片作證
打工仔悲歌︱員工遲開電腦8分鐘遭解僱 公司舉五宗罪「嚴重違紀」影片作證
即時中國
3小時前
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
16小時前
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
12小時前
吳文忻離世丨彭秀慧與吳文忻結識於童年 痛失摯友公開生前「驚喜」片：最美麗的相遇
吳文忻離世丨彭秀慧與吳文忻結識於童年 痛失摯友公開生前「驚喜」片：最美麗的相遇
影視圈
16小時前
《Sing Again 4》27歲女星金允雪離世 百日直播竟成忌日 生前最後發文：身體缺乏力氣
《Sing Again 4》27歲女星金允雪離世 百日直播竟成忌日 生前最後發文：身體缺乏力氣
影視圈
13小時前
荃灣煌宴酒家結業！網民惋惜長者痛失「抵食酒樓」：唔通又要去食薯條？
荃灣煌宴酒家結業！網民惋惜長者痛失「抵食酒樓」：唔通又要去食薯條？
飲食
13小時前
太子菠蘿油名店金華冰廳 驚傳結業招頂租！頂手費狂收33萬 店方勞氣解畫
太子菠蘿油名店金華冰廳 驚傳結業招頂租！頂手費狂收33萬 店方勞氣解畫
飲食
23小時前