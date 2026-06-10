恒指低開123點 藥明生物跌近半成 國泰挫近2% 中軟訂AI設備協議升4%｜港股開市

中東局勢再度升溫，美國總統特朗普周二表示，一架美軍直升機被伊朗擊落，並強調美國「必須作出回應」，美國中央司令部亦表示，美軍已開始對伊朗發動「自衛性打擊」。另一方面，美國能源資訊署（EIA）警告，伊朗戰爭爆發導致中東原油產能大面積癱瘓，全球核心經濟體正以創紀錄速度透支其原油庫存，並導致全球石油總庫存逼近至少03年以來低位。

不過，國際油價周二急跌，今早仍反彈乏力。有報道指美國已完成就直升機被擊落事件對伊朗實施的打擊，消息令油價升幅收窄，其中布蘭特期油暫升約1%至92.39美元，WTI原油期貨則暫升約0.9%至88.98美元。

美股周二先低後高 道指倒升

美股三大指數周二表現波動，其中道指曾跌575點後反彈，收市倒升86點或0.17%，報50872點；標指及納指亦曾急瀉，但尾市跌幅收窄，標指收市僅跌19點或0.26%，報7386點；納指曾瀉逾3.6%，收市報25678點，跌250點或0.97%。

亞太區股市普遍向下，其中日股早段暫跌0.85%、韓股亦跌2.8%。港股方面，恒指今早低開123點，報24442點。藍籌股中，藥明生物（2269）開市跌4.9%，滙豐（005）亦跌2.7%。

騰訊阿里開市逆市微升

重磅科技股靠穩，騰訊（700）公佈定價發行本金總額24.5億美元的美元票據，以及本金總額150億元人民幣的人民幣票據；今早股價逆市升0.35%。阿里巴巴（9988）開市升0.02%；美團（3690）跌0.13%；京東（9618）跌1.1%；小米（1810）則跌0.66%。

太古發債 或變相減持國泰

個股消息中，太古（019）發行47億元一年期可換股債券，將以旗下國泰（293）股份交換，倘若悉數行使，太古將減持5.9%國泰持股。兩股今早報82.05元及12.58元，分別無起跌及跌1.8%。

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藥明康德擬斥10億回購A股

藥明康德（2359）擬以集中競價交易方式回購A股股份，回購金額10億元人民幣，回購價格不超過156.95元人民幣，預計回購約637.15萬股，佔總股本0.21%，用於員工持股計劃；該股開市報116.8元，無起跌。

中軟訂立高端AI算力設備銷售協議

此外，中國軟件國際（354）公布，全資附屬北京中軟國際信息技術近期與若干名獨立第三方客戶訂立高端AI算力設備銷售協議，集團將向客戶供應高端AI算力設備及配套資源，合約總金額約10億元人民幣；該股開市報4.07元，升4%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股86.14億元，建滔（148）、建滔積層板（1888）及騰訊（700）分別獲淨買入18.3億元、12.32億元及8.88億元；而盈富基金（2800）、南方恆生科技（3033）及恆生中國企業（2828）分別遭淨賣出114.19億元、25.97億元及19.05億元。

