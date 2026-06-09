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騰訊發債規模最高45億美元 據報美元債認購額逾30億美元 最快今日定價

股市
更新時間：15:08 2026-06-09 HKT
發佈時間：15:08 2026-06-09 HKT


據彭博引述消息報道，騰訊（700）已開始美元債和點心債的推銷工作，最高融資規模為45億美元（約351億港元），這相對與投資者討論後的最初設想有所上調。

報道指出，騰訊擬發行的10年期和20年期美元債券，初始定價指引分別較美債息率高出約80個基點和90個基點；同時計畫發行10年期和30年期離岸人民幣債券（點心債），初始定價指引分別約2.95厘和3.55厘。

點心債認購額已逾205億人幣

截至周二上午，美元債券的認購額已超過30億美元，點心債認購額則超過205億元人民幣。這些債券最早可能在周二完成定價，而發債所得款項將用於再融資及一般公司用途，例如開發AI產品和服務。

若順利定價，將是騰訊自2021年以來首次發行美元債券，也是繼去年首次發行點心債後的第二次，並可能成為自2020年發行60億美元債券以來最大規模。

相關文章：騰訊傳發美元及點心債籌234億 早前更新中期票據計劃時間表

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