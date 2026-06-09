餐飲股走勢偏軟伺機撈底 百勝古茗值得留意

內地消費復甦力度一般，但主打大眾消費市場的餐飲股表現尚算不俗，如百勝中國（9987）今年首季經營利潤按年增長12%至4.47億美元，更創下第一季度單季新高。至於新興茶飲連鎖古茗（1364），去年盈利增長逾一倍，亦獲大行看好。餐飲股近月走勢疲弱，但這兩隻實力餐飲股，可作撈底之選。

百勝去年第4季及今年首季業績復甦明顯，首季經營利潤按年增長12%至4.47億美元，創下第一季度單季新高。季度總收入按年增長10%至33億美元；經營利潤率按年提升30個基點至13.7%；每股攤薄盈利按年增長13%至0.87美元，派季度息0.29美元，連續第4年增派季息。

至於去年第4季度，純利1.4億美元，增長22%，每股盈利40美仙。季度總收入28.23億美元，增加9%。在第四季度強勁業績帶動下，令集團去年扭轉第三季盈利跌5%的弱勢，全年純利9.29億美元，按年增長2%，每股盈利2.52美元。每股派息29美仙。全年總收入117.97億美元，增加4%。

百勝首季經營利潤創新高

集團正穩步推進今年向股東回饋15億美元的計劃，其中包括約4億美元的股息和11億美元的股票回購。集團預計在2027年和2028年期間，股東回報平均每年約為9億美元至逾10億美元，在2028年更會突破10億美元。

首季內集團淨新增636間門店，門店總數達18737間，預計今年將淨新增超過1900間門店，達成20000間門店的里程碑，全年資本支出預計在6億至7億美元之間。集團計劃至2030年將門店數量提升至超過3萬間。

百勝雖然在內地經營肯德基及必勝客，但港澳台相關業務屬怡和餐飲經營。怡和餐飲近期計劃把港澳台地區肯德基和必勝客出售，百勝亦有參與競逐，但據報未進入第二輪買家名單。

百勝2025年度經營利潤率維持在11.6%，股東權益回報率亦提高至近17%，總債項對股東權益回報率雖上升至70%，財務仍健康。百勝昨收報335.6港元，升0.9%。

至於茶飲連鎖古茗，同樣在消費力相對疲弱之下，表現較為理想，集團除了拓展一、二線城市外，亦主打三、四線城市，搶佔這些新興市場的消費力，目前全國門店數量已逾5000間。

滙豐指百勝業績略高於該行預期，把H股目標價降至464.9港元，維持「買入」評級。

古茗力拓三四線市場

古茗盈利及營業額升幅理想，去年全年錄得純利31.09億元（人民幣，下同），按年增長110.3%，每股盈利1.34元，派末期息50港仙。去年收入129.14億元，增加46.9%；毛利42.62億元，增至58.6%。

集團早前以底價4.55億元投得杭州錢江世紀城核心區的一幅商業用地，地皮面積約1.24萬平方米，可建面積約7.5萬平方米，將用作集團總部。

瑞銀指古茗去年收入及淨利潤增長高於市場預期，集團管理層對維持健康同店銷售增長保持信心，維持古茗「買入」評級，目標價上調至35.7港元。古茗昨收報23.28港元，升1.2%。