Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

餐飲股走勢偏軟伺機撈底 百勝古茗值得留意

股市
更新時間：12:06 2026-06-09 HKT
發佈時間：12:06 2026-06-09 HKT

內地消費復甦力度一般，但主打大眾消費市場的餐飲股表現尚算不俗，如百勝中國（9987）今年首季經營利潤按年增長12%至4.47億美元，更創下第一季度單季新高。至於新興茶飲連鎖古茗（1364），去年盈利增長逾一倍，亦獲大行看好。餐飲股近月走勢疲弱，但這兩隻實力餐飲股，可作撈底之選。

百勝去年第4季及今年首季業績復甦明顯，首季經營利潤按年增長12%至4.47億美元，創下第一季度單季新高。季度總收入按年增長10%至33億美元；經營利潤率按年提升30個基點至13.7%；每股攤薄盈利按年增長13%至0.87美元，派季度息0.29美元，連續第4年增派季息。

至於去年第4季度，純利1.4億美元，增長22%，每股盈利40美仙。季度總收入28.23億美元，增加9%。在第四季度強勁業績帶動下，令集團去年扭轉第三季盈利跌5%的弱勢，全年純利9.29億美元，按年增長2%，每股盈利2.52美元。每股派息29美仙。全年總收入117.97億美元，增加4%。

百勝首季經營利潤創新高

集團正穩步推進今年向股東回饋15億美元的計劃，其中包括約4億美元的股息和11億美元的股票回購。集團預計在2027年和2028年期間，股東回報平均每年約為9億美元至逾10億美元，在2028年更會突破10億美元。

首季內集團淨新增636間門店，門店總數達18737間，預計今年將淨新增超過1900間門店，達成20000間門店的里程碑，全年資本支出預計在6億至7億美元之間。集團計劃至2030年將門店數量提升至超過3萬間。

百勝雖然在內地經營肯德基及必勝客，但港澳台相關業務屬怡和餐飲經營。怡和餐飲近期計劃把港澳台地區肯德基和必勝客出售，百勝亦有參與競逐，但據報未進入第二輪買家名單。

百勝2025年度經營利潤率維持在11.6%，股東權益回報率亦提高至近17%，總債項對股東權益回報率雖上升至70%，財務仍健康。百勝昨收報335.6港元，升0.9%。

至於茶飲連鎖古茗，同樣在消費力相對疲弱之下，表現較為理想，集團除了拓展一、二線城市外，亦主打三、四線城市，搶佔這些新興市場的消費力，目前全國門店數量已逾5000間。

滙豐指百勝業績略高於該行預期，把H股目標價降至464.9港元，維持「買入」評級。

古茗力拓三四線市場

古茗盈利及營業額升幅理想，去年全年錄得純利31.09億元（人民幣，下同），按年增長110.3%，每股盈利1.34元，派末期息50港仙。去年收入129.14億元，增加46.9%；毛利42.62億元，增至58.6%。

集團早前以底價4.55億元投得杭州錢江世紀城核心區的一幅商業用地，地皮面積約1.24萬平方米，可建面積約7.5萬平方米，將用作集團總部。

瑞銀指古茗去年收入及淨利潤增長高於市場預期，集團管理層對維持健康同店銷售增長保持信心，維持古茗「買入」評級，目標價上調至35.7港元。古茗昨收報23.28港元，升1.2%。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
19小時前
吳文忻離世丨乳癌復發擴散至腦部 胸部傷口流膿發臭身心坍塌 曾花盡積蓄中泰深三地醫病
01:19
吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 前夫陳劍陵承諾照顧兩幼女
影視圈
2小時前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
23小時前
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
飲食
21小時前
李家鼎提已故前妻施明落淚：我永遠愛佢 怒斥長子李泳漢「畜生」 罕爆離婚真相與借錢有關
李家鼎提已故前妻施明落淚：我永遠愛佢 怒斥長子李泳漢「畜生」 罕爆離婚真相與借錢有關
影視圈
14小時前
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
即時娛樂
4小時前
張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」
張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」
影視圈
13小時前
籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查 7月再向警方報到
籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查 7月再向警方報到
突發
5小時前
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
旅遊
1小時前
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
時事熱話
23小時前