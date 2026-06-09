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OpenAI保密申請美國IPO 目標估值料達1萬億美元

股市
更新時間：10:33 2026-06-09 HKT
發佈時間：10:33 2026-06-09 HKT

據路透報道，OpenAI周一已保密提交美國IPO申請，最快9月上市，目標估值將高達1萬億美元。不過，目前OpenAI並未透露IPO具體規模或條款，亦未有確定上市時間表。報道則引述公司一份聲明中指出，「這可能需要一段時間，因為我們想做的一些事情，作為一家私人公司可能更容易實現」。

SpaceX及Anthropic上市步伐更快

除了OpenAI之外，馬斯克旗下SpaceX及另一AI初創企業Anthropic亦計劃在美國上市。其中，SpaceX將率先上市，計劃集資750億美元，估值高達 1.75萬億美元，並有望成為史上規模最大的IPO。

至於OpenAI最大競爭對手之一的Anthropic，亦於6月1日宣布已保密提交美國IPO申請，該公司幾周前已完成一輪高達650億美元的巨額融資，估值達到9,650億美元。Cerity Partners 合夥人舒爾曼（Michael Ashley Schulman ）更表示，在Anthropic完成巨額融資後搶先提交IPO申請時，OpenAI仍在權衡各種可能。

大型IPO或吸走市場資金

報道指出，雖然這些重量級企業的上市可能為美國IPO市場注入強勁活力，但銀行家提出警告稱，這些大型交易可能吸走原本可以流向規模較小公司的資金。D.A. Davidson董事總經理Gil Luria表示，SpaceX和Anthropic不僅在IPO籌備階段領先於OpenAI，其他大型上市競爭對手還可能透過公開市場的二級市場發行，進一步籌集數百億美元資金，「就像谷歌上周剛剛完成的那樣」。

相關文章：Anthropic據報已保密提交IPO申請 最快今秋上市 或超越OpenAI

 

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