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藥明康德稱遭美錯誤納入「中國軍工企業」阿里澄情未參與任何軍民融合戰略

股市
更新時間：11:34 2026-06-09 HKT
發佈時間：09:44 2026-06-09 HKT

藥明康德（2359）今早發公告表示，注意到美國國防部錯誤地將藥明康德列入其根據1260H條款認定的「中國軍工企業」正式更新版名單中，相信將藥明康德列入該更新版名單的認定，以及該認定的所謂依據，顯然是錯誤的，將立即採取措施挑戰及糾正這一錯誤認定。此外，阿里巴巴（9988）表示，將其列入第1260H條清單的提議毫無依據。阿里巴巴並非中國軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。對於任何試圖歪曲公司形象的行為，將採取一切可行的法律行動。

上述兩股今早均受壓，其中藥明康德開市低開1.7%後，曾跌逾8%至111.2元，暫報115.4元，續跌4.8%；阿里巴巴亦曾跌逾1%至117.1元，暫報118元，跌約0.7%。

藥明康德：不符「中國軍工企業」標準

藥明康德發公告指出，集團不符合被認定為「中國軍工企業」的法定標準，因集團並非由任何中國軍事或政府實體所有、控制或存在隸屬性關聯；並沒有向中國軍隊提供服務；且並無與中國國防工業基礎或軍民融合計劃的關聯，因此遭認定納入1260H名單的指稱依據與事實完全不符。

騰訊、比亞迪及速騰聚創均在列

另一方面，除了藥明康德及阿里巴巴之外，美國國防部更新的「中國軍事企業」名單之中，還新增了百度（9888）、比亞迪（1211）、速騰聚創（2498）、宇樹科技（Unitree）。被鎖定的公司還包括騰訊，該股此前已被指定。至於重新被列入的中國公司包括長鑫存儲（CXMT）與長江存儲（YMTC）。

這項五角大樓名單未正式對中國企業施加制裁，但根據新法規，五角大樓未來數年將不得與名單上的公司簽署合約或採購，以阻止它們獲得美國國防合約。今年的名單已擴展至188家中國公司，較去年公布的大約130家有所增加。

中國大使館則指，美國過度擴張國家安全概念，並制定歧視性名單來針對中國企業。大使館發聲明中指出，中國企業遵守其經營國家的法律法規，美國應該停止其錯誤做法，為中國企業創造一個公平、公正且無歧視的環境。
 

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