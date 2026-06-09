恒指低開105點 友邦跌逾2% 阿里及比亞迪等遭美列協助軍方名單｜港股開市

美國總統特朗普早前發文，促以色列與伊朗必須立即停止「交火」，為緊張局勢降溫，但據報伊朗及以色列宣布停止互相空襲後，以色列仍繼續對黎巴嫩南部開火。消息令國際油價回落，布蘭特期油今早曾跌0.39%至93.88美元，WTI原油期貨則曾跌0.37%至90.96美元。

美股三大指數經過上周急跌後，周一個別發展，其中道指收市跌80點或0.16%，報50786點；標指升21點或0.3%，報7405點；納指則升220點或0.86%。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一跌0.62%至6323點。

蘋果推AI版Siri 股價衝高倒跌

市場焦點中，蘋果（AAPL）在全球開發者大會（WWDC）宣布推出Apple Intelligence驅動的AI版語音助理Siri，但暫時不會在中國地區和歐盟市場推出。該股周一衝高回落，收市跌1.9%至301.54美元；盤後再跌0.29%至300.674美元。

恒指低開百點 友邦阿里領跌

亞太區股市方面，日韓股市反彈，其中日股高開0.94%後回落，暫升0.34%；韓股開市亦升2.8%，最新升幅暫收窄至2%。港股方面，恒指今早低開105點，報24551點。重磅股中，友邦（1299）及阿里（9988）分別跌2.2%及1%，騰訊（700）亦跌0.6%。

百度及比亞迪等被列協助軍方名單

美國國防部周一（8日）公布美方認為正在協助中國軍方的中國企業新增名單，當中包括阿里巴巴、百度（9888）、比亞迪（1211）、藥明康德（2359）、速騰聚創（2498）等。雖然這項五角大樓名單未正式對中國企業施加制裁，但根據新法規，五角大樓未來數年將不得與名單上的公司簽署合約或採購。百度開市升0.2%，比亞迪亦升1%，速騰聚創則升0.45%。

藥明康德指美國防部做法錯誤

藥明康德亦公布，注意到美國國防部錯誤地將藥明康德列入其根據1260H條款認定的「中國軍工企業」正式更新版名單中，稱相信將藥明康德列入該更新版名單的認定，以及該認定的所謂依據，顯然是錯誤的，將立即採取措施挑戰及糾正這一錯誤認定。該股開市跌1.7%，報119.2元；同系藥明生物（2269）則升0.5%。

北水動向方面，昨日淨買入港股113.18億元，盈富基金（2800）、騰訊（700）及智譜（2513）分別獲淨買入55.95億元、11.62億元及9.2億元；而中芯（981）、美團（3690）及華虹宏力（1347）則分別遭淨賣出9.25億元、5.78億元及4.93億元。

