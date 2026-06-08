道指早段彈400點 AI股回勇 大摩指屬健康調整 維持標指目標8000點

美股從上周大跌市中反彈，美國總統特朗普稱，對於以伊近日的衝突「正在尋求立即停火」。道指早段升逾400點，AI股回勇。

道指報51277點，升411點；標指報7458點，升75點；納指報26118點，升409點。

油價升勢急收窄，紐約期油曾升2.7%，最新報每桶91.51美元，僅升1.1%。美元指數再次跌穿100關，報99.864，跌0.2%。

蘋果WWDC前升2%

Nvidia（NVDA）反彈逾2%，蘋果（AAPL）WWDC全球開發者大會舉行前亦升2%。博通（AVGO）升3%；英特爾（INTC）漲9%。

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康寧升9% 獲亞馬遜訂單

玻璃及光纖製造商康寧（GLW）大升9%，公司與亞馬遜（AMZN）達成協議，亞馬遜透過康寧擴大數據中心布局，為康寧造就1000個職位。

摩根士丹利策略師Mike Wilson指出，今次美股屬健康調整，維持標指8000點目標，即較上周五仍有逾8%潛在升幅。他認為，股市難以直線向上，如果今輪牛市持續至年底，必然會有回調，對股市亦有益。

專家：高通脹憂慮仍影響股市

Ritholtz財富管理首席市場策略師Callie Cox指出，美國就業市場已好轉，但持續高通脹的威脅仍在困擾市場，加息風險加重投資成本，令今輪股市從3月底回升以來的策略或失效。