本港今年首發黑雨 「打風不停市」制度已實施 股市交易將如常

天文台發出今年首個黑色暴雨警告信號，港交所（388）自2024年起正式實施「打風不停市」，在惡劣天氣仍維持市場交易。

北水繼續開放

在有關制度下，若天文台懸掛八號或以上颱風信號，或發出黑色暴雨警告， 又或香港政府作出「極端情況」公布時，證券市場及衍生產品市場的所有產品，均會維持交易服務及營運，包括衍生產品交易及收市後交易時段。若惡劣天氣發生於滬深股通交易日，滬深股通的交易亦會繼續進行。

港股惡劣天氣不停市表現🔽

日期 天氣 恒指變動（%） 成交金額（元） 2025年9月24日 8號至10號風球 +1.4 2887億 2025年9月23日 8號風球 -0.7 2945億 2025年9月8日 8號風球 +0.9 2860億 2025年8月14日 黑色暴雨 -0.4 2701億 2025年8月5日 黑色暴雨 +0.7 2294億 2025年7月29日 黑色暴雨 -0.2 2670億 2024年11月14日 8號風球 -2.0 1733億

IPO流程有機會延後

至於新股認購流程有機會受影響，若公開發售認購申請截止當日，上午9時至中午12時期間出現惡劣天氣，該新股需於FINI 平台上將認購申請期順延一個營業日，相應的上市時間表亦將順延一個營業日。而目前正在招股的溜溜梅（6658），將於本月10日截飛。

「打風不停市」至今7個交易日生效

財政司司長陳茂波在《財政預算案》指出，自「打風不停市」生效以來，香港有7個交易日在惡劣天氣下如常開市，確保了市場流動性，並為政府帶來約25億元印花稅收入。