本港今年首發黑雨 「打風不停市」制度已實施 股市交易將如常
更新時間：21:00 2026-06-08 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-08 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-08 HKT
天文台發出今年首個黑色暴雨警告信號，港交所（388）自2024年起正式實施「打風不停市」，在惡劣天氣仍維持市場交易。
北水繼續開放
在有關制度下，若天文台懸掛八號或以上颱風信號，或發出黑色暴雨警告， 又或香港政府作出「極端情況」公布時，證券市場及衍生產品市場的所有產品，均會維持交易服務及營運，包括衍生產品交易及收市後交易時段。若惡劣天氣發生於滬深股通交易日，滬深股通的交易亦會繼續進行。
港股惡劣天氣不停市表現🔽
|日期
|天氣
|恒指變動（%）
|成交金額（元）
|2025年9月24日
|8號至10號風球
|+1.4
|2887億
|2025年9月23日
|8號風球
|-0.7
|2945億
|2025年9月8日
|8號風球
|+0.9
|2860億
|2025年8月14日
|黑色暴雨
|-0.4
|2701億
|2025年8月5日
|黑色暴雨
|+0.7
|2294億
|2025年7月29日
|黑色暴雨
|-0.2
|2670億
|2024年11月14日
|8號風球
|-2.0
|1733億
IPO流程有機會延後
至於新股認購流程有機會受影響，若公開發售認購申請截止當日，上午9時至中午12時期間出現惡劣天氣，該新股需於FINI 平台上將認購申請期順延一個營業日，相應的上市時間表亦將順延一個營業日。而目前正在招股的溜溜梅（6658），將於本月10日截飛。
「打風不停市」至今7個交易日生效
財政司司長陳茂波在《財政預算案》指出，自「打風不停市」生效以來，香港有7個交易日在惡劣天氣下如常開市，確保了市場流動性，並為政府帶來約25億元印花稅收入。
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