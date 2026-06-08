恒指裂口低開 或先回補部分裂口｜古天后

6月8日，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，早上短暫時間有陽光。美國就業數據強勁令市場加息預期升溫，加上晶片股捱沽，道指周五最多跌780點，收市仍挫695點或1.35%；標指回落2.64%，納指下滑4.18%，費城半導體指數急降10.26%，多隻重磅科技股跌逾一成；包括MU下跌13.2%，英特爾跌11.3%，ARM跌12.9%。

另一方面，SpaceX正推進750億美元IPO，承銷商已被告知，不能接受來自香港及中國投資者認購，理由係美國對關鍵技術出口有限制。不過，SpaceX啟動IPO推介後即獲超額認購。由於SapceX招股料將抽走市場資金，再加上唔少投資者以槓桿進行交易美股，喺去槓桿效應下，上周五美股顯著下跌。目前美股借勢調整，或待SpaceX上市後，美股方能喘定，如SapceX再帶動氣氛，則美股調整過後，有條件再重拾升勢。

港股料24000至24200有不俗支持

至於港股上周表現強差人意，雖然周二一度爆升640點至26038超過兩星期高位，但其後三個交易日不僅將升幅抹去，至周五更跌穿周一低位，按周跌221點，連續四星期下跌。由於美股於周五受強勁就業數據影響，市場憂慮聯儲局不僅未能於年內減息，更有機會加息，美股三大指數下跌，進一步拖累夜期及ADR再跌至24500水平，黑期今早於24500水平徘徊，料大市裂口低開。

如大市低開於24500水平，將遺下一個逾400點巨大下跌裂口，不排除低開後或先喘定，於24400-24500水平短暫反彈，回補部份下跌裂口，且看恒指是否能重返日線及周線保加加通道底部之上，目前恒指周線保力加通道底部為24635，日線底部為24785，如能先企穩於周線保力加通道底部之內，或能先喘定，不過要回補整個下跌裂口，即日重返上周五24928收市價之上則有難度，除非北水買入力度相當強勁。

不過，北水上周按周計算錄得淨流入228.21億元，結束前兩周淨流出，反映北水有關早前監管機構打擊境外非法投資嘅影響已近尾聲。如今日港股能以先低後反彈姿態發展，全日以陽燭形態收市，即使即日未能回補全個下跌裂口，本周仍有機會回補下跌裂口，反彈至約25000水平，不過如大市無法企穩24800去年高位，後抽過後，不排除仍有機會再一次下試3月底部，即24200甚至24000水平，以完成1800-2000點月波幅。

目前港股估值遠低於已先後創新高嘅美國、南韓、日本及台灣股市，除非外圍股市跌勢一發不可收拾，否則港股料於24000-24200有不俗支持，而反彈首個目標為25000及25400約10日線水平，但恒指如無法返250日線及20日線及50日線三線匯聚區約25700水平企穩，反彈過後或再重拾跌勢，目前再觀察後續發展，不宜輕舉妄動。

古天后