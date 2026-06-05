恒指再失全部平均線 乏利好消息易跌難升｜古天后

6月5日，部份時間有陽光，局部地區有驟馬，日間天氣極端酷熱。美國晶片重磅股博通(Broadcom)收入指引遜色，引發人工智能(AI)交易過熱憂慮，資金由晶片股流向金融等舊經濟板塊，美股周四個別發展。道指高開299點後，升幅一度擴大至970點，破頂見51657點，收市亦創歷史新高，道指收市升874點或1.73%，報51561；標指升30點或0.41%，報7584；納指則跌23點或0.09%，報26830。

博通AI晶片收入預測低過預期，股價急挫12.6%，英特爾(Intel)跌0.8%，Nvidia則升1.9%。銀行股受捧，高盛及摩根士丹利股價分別升4.9%和3.9%。醫療保險股UnitedHealth升5.2%，為升幅最大道指成份股；資金明顯轉投傳統股。AI交易疑慮亦影響亞洲股市，今早日本及韓國股份相關股份顯著回調。 全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人Ray Dalio周三接受彭博電視訪問時警告，AI泡沫最終將爆破，而泡沫往往會喺投資需要兌現時破裂，並提到市場對於AI公司盈利能力感到擔憂。佢表示所有重大科技變革都會催生泡沫，無人能把握得恰到好處。 美國10年期債息曾跌4.93個基點，至4.4453厘；息口敏感嘅2年期債息跌5.99個基點，至4.0224厘。美滙指數一度跌0.35%，報99.179，日圓升0.29%，高見159.61兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣一度再挫逾5%，跌見61321美元，其後跌幅放緩，並已創下近三個最長連跌紀錄。

25000或有支持 反彈阻力重重

昨日港股持續調整，恒指低開167點後跌勢持續，跌幅一度擴大至445點，低見25188，重返周一開市水平，收市報25253，跌379點或1.48%，成交額於跌市中減至2702億元。暫時大市缺乏利好消息，而外圍股市於高位震盪，港股之前未有跟外圍股市創新高，卻喺其他股市高位調整之際，反跟隨下跌，但由於港股估值相對偏低，估計於25000水平或有一定支持。不過技術走勢方面，周三及昨日恒指再度失守全部移動平均線，技術層面下再度轉弱，一旦今日持續下跌，進一步跌穿周一低位約25180水平，25000支持將變得更為脆弱，大市往上月低位約24700至24800水平尋找支持機會增加。至於反彈方面則面對重重阻力，暫時幾條移動平均線由支持變成阻力，首個阻力為10日線及5日線約25450-25500，而昨日亦遺下一個下跌裂口25499至25569，料亦為阻力；下一阻力為250日線、50日線及20日線約25700-25800水平。恒指如無法盡快收復20日線，重返日線保力加中軸上方，則調整持續，要扭轉目前弱勢，至少要重返25800水平之上運行。

古天后