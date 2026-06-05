恒指跌291點 三日累瀉千點 友全周挫一成 晶片股捱沽 專家指收緊投資陰霾發酵｜港股收市

半導體巨頭之一的博通AI指引未能令市場滿意，AI熱潮降溫，加上周末前入市意欲低，亞洲主要股市普遍延續弱勢，韓股曾跌至觸發熔斷機制。港股亦受外圍拖累，恒指再跌291點收市或1.2%，收報24961點，失守25000關收市，是今年3月底以來首次跌穿25000點收市。恒指連跌三日累跌1077點或4.1%。大市成交增至3428億元，北水轉流走24.27億元，連續兩日淨流出。

韓股為亞洲區內表現最差股市 港股六絕月首周未止跌

亞洲股市中，韓國綜合指數最終跌5.5%收市，為區內表現最差的指數；台灣加權指數和日經平均指數均跌1.3%；內地上證指數則跌0.7%。

恒指低開67點，早段跌幅曾收窄至37點，惟科網和晶片股捱沽，恒指跌幅再度擴大，最多跌325點，全日收報24961點，跌291點。國指收報8436點，跌65點。科指收報4888點，跌86點。

恒指「六絕月」首周未止跌，全周累跌220點，連跌4周；國指全周則累升10點，終止三周連跌；科指全周亦微升4點。美團（3690）累升8.9%，為本周表現最佳藍籌股；友邦保險（1299）全周累跌10%，為本周表現最差藍籌股。

AI降溫芯片和科網均跌 中芯瀉7.2%

AI熱潮降溫下，晶片股和存儲概念股領跌，中芯（981）瀉7.2%，收報75.65元，為表現最差藍籌股；華虹半導體（1347）大跌7.2%。收報145.3元。瀾起科技（6809）挫9.2%，收報368.8元；兆易創新（3986）下滑8%，收報723元。

科網股亦多數續弱，小米（1810）下滑2%，收報27.8元；騰訊（700）跌1.3%，收報453.2元；阿里巴巴（9988）下滑0.9%，收報122.4元；聯想（992）跌0.5%，收報24.88元。

憂中證監打擊 金融股走弱 三新股首掛走勢不一

市場憂慮中證監近期的打擊措施影響本地銀行和保險業，本地金融股走弱，渣打（2888）挫4.9%，收報201.4元；友邦（1299）下滑3.5%，收報74元；滙控（005）插3.1%，收報141.8元；東亞銀行（023）走低1.7%，收報13.58元。

航運公司持續加價，航運股逆市造好，中遠海控（1919）走高6.7%，收報15.02元；東方海外（316）揚6%，收報143.2元；海豐國際（1308）漲1.4%，收報34.98元。

三新股首掛走勢不一，龍豐集團（2290）收報2.81元，較招股價5.18元大跌45.8%，不計手續費，一手帳面蝕1185元。大金重工（1081）平收，收報66.4元。天辰生物（1779）則收報131.8元，較招股價96.06元大升37.2%，一手帳面賺1787元。

曾永堅：短期內或試今年最低位24200點

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，港股再度走弱主要由於近期中證監進一步收緊內地居民和企業的海外投資政策，兩年整治期的陰霾正持續困擾港股，同時大型新股SpaceX正抽走市場流動資金，部分資金為參與認購，已在美股及亞太區相關板塊提前減持套現，加劇了港股AI等熱門主題板塊沽壓；另外市場亦正觀望美國聯儲局最新議息，入市謹慎。

他指出，技術性而言，恒指目前已連續三個交易日失守250天線約25600點，料短期內弱勢維持，或有機會下試今年最低位24200點。

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港股今早反覆偏軟，跌至二萬五邊緣。恒指低開67點後，最多跌226點，中午收報25047點，跌205點或0.81%。成交額1,497.64億元。科指半日跌61點或1.24%，報4913點。

科網股個別發展，騰訊（700）跌0.04%；阿里巴巴（9988）跌0.08%；美團（3690）升0.38%。聯想（992）挫5.84%，報23.54元，為表現最差藍籌。

海力士兩倍槓桿產品挫14%

晶片股跟隨外圍向下，中芯（981）跌近4%；華虹半導體（1347）跌近半成；瀾起科技（6809）及兆易創新（3986）分別跌7.68%及6.93%。XL二南方海力士（7709）及XL二南三星（7747）分別挫14.49%及11.49%。

本地金融股走弱，滙豐（005）跌3.14%；渣打（2888）跌半成；友邦（1299）跌2.86%；中銀香港（2388）跌0.25%。

今日掛牌的新股方面，龍豐集團（2290）中午收報3.38元，較上市價5.18元低34.74%；天辰生物（1779）中午報139元，較上市價96.06元高出44.7%；大金重工（1081）中午報63.45元，較上市價66.4元低4.44%。

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0930：美股三大指數周四個別發展，道指「破頂」曾飆970點，納指則因博通業績遜預期而一度下跌逾1%。道指收市大升874點或1.73%，報51561點；標指升30點或0.41%，報7584點；納指跌23點或0.09%，報26830點；反映中國概念股表現的金龍指數跌0.6%，報6597點。

博通AI晶片收入預測令市場失望，收市瀉12.6%。拖累同業的AMD及美光科技分別跌3.5%及7.7%。大型科技股普遍上升，Alphabet升3.68%，英偉達升1.94%，亞馬遜升1.51%，Meta升0.74%，蘋果升0.31%，微軟亦升0.17%；Tesla則逆市跌1.24%。

港股方面，恒指今早低開67點，報25186點。騰訊（700）及美團（3690）齊升約0.5%；阿里巴巴（9988）平開。聯想（992）挫4.5%。

瀾起科技（6809）、兆易創新（3986）跟隨外圍晶片股受壓，齊跌4%；華虹半導體（1347）跌3.5%；中芯（981）跌0.85%。XL二南方海力士（7709）及XL二南三星（7747）齊挫近15%。

龍豐首掛跌逾16%

今日有3隻新股掛牌，龍豐集團 (2290)開報4.32元，較上市價5.18元低16.6%；天辰生物(1779)開報144.3元，較上市價96.06元高出50.2%；大金重工 (1081)開報66.4元，與上市價相同。

北水動向方面，周四淨賣出港股3.15億港元。華虹半導體 (1347)、泡泡瑪特 (9992)、中海油 (883)分別獲淨買入7.09億港元、5.52億港元、2.48億港元；中國宏橋 (1378)、騰訊(700)、美團(3690)分別遭淨賣出5.81億港元、5.22億港元、4.72億港元。



