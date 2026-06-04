特朗普指美伊正最終談判 道指抽升500點 晶片股沽壓累納指跌1%

美股走勢分化，博通（AVGO）業績指引遜預期引發晶片股沽壓，納指早段跌1%；但美國總統特朗普表示，目前正值與伊朗結束戰爭的最終談判，道指急升逾500點。

道指報51211點，大升524點；標指報7529點，跌24點；納指報26577點，跌276點或1%。

油價回吐，報每桶93美元，跌3.1%。10年期債息亦報4.46厘，跌3.9點子。

博通插14%

博通績後大跌14%，該集團上季業績好過市場預期，但預計第三季AI收入指引為160億美元，按年增逾2倍，仍低於市場預期。其他半導體股受壓，Arm（ARM）挫6%；邁威爾科技（MRVL）及超微公司（AMD）瀉5%；英特爾（INTC）跌4%。

美國上周首領失業救濟高預期

美國截至5月30日止當周，首次申請失業救濟人數22.5萬人，按周增加1.3萬人，高於市場預期的21.4萬人；前值下修至21.2萬人。

Truist Wealth資訊總監兼市場策略總監Keith Lerner認為，大市處於大升浪的正常調整，牛市條件仍然穩固，「市場往往是進兩步、退一步，但現在已經是前進三步，至少可以往後退一點。」



