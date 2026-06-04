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國泰財務總裁沈碧嘉提早退休請辭 太古散貨馬嘉俊接任

股市
更新時間：20:30 2026-06-04 HKT
發佈時間：20:30 2026-06-04 HKT

國泰（293）公布，常務董事及財務總裁沈碧嘉將請辭，決定提早自太古集團退休，以投放更多時間處理個人事務。國泰委任太古散貨財務董事馬嘉俊接任職務。人事變動於6月11日生效。

國泰：無意見分歧 衷心感謝其貢獻

國泰指，沈碧嘉已確認與董事局並無任何意見分歧，國泰董事局對她給予公司的竭誠服務及寶貴貢獻，表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。現年55歲的沈碧嘉2021年獲委任為財務總裁，她於2008年加入太古集團，並在太古集團位於香港、內地及新加坡的航空和航運部門擔任過各種財務職位。

至於接任的馬嘉俊現年48歲，2024年起出任太古散貨的董事及財務董事，他曾出任港機一間附屬公司的財務總裁，以及香港航空發動機維修服務的財務及行政總經理。馬嘉俊2020年加入太古集團，曾於香港、美國及新加坡工作。他是特許管理會計師，並持有特許管理會計師公會會員（ACMA）及全球特許管理會計師（CGMA）的專業資格。

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