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中東局勢反覆 恒指低開167點 聯想跌半成 文遠知行及小馬智行納港股通｜港股開市

股市
更新時間：09:25 2026-06-04 HKT
發佈時間：09:25 2026-06-04 HKT

中東局勢繼續反覆，美國總統特朗普周二（3日）表示，美國與伊朗的談判進展順利，雙方有可能於本周末達成協議，一旦協議簽署後，霍爾木茲海峽將立即重新開放；不過，伊朗外交部長Abbas Araghchi表示，相關談判「沒有取得任何實質進展」。

韓國財長憂槓桿投資增加

美股三大指數周三向下，其中道指收市跌620點或1.21%，報50687點；標指跌56點或0.74%，報7553點；納指跌239點或0.89%，報26853點。至於反映中概股走勢的金龍指數，亦跌2.47%至6637點。

亞太區股市方面，日股暫跌約1.5%至67366點，韓股亦跌約1.8%至8640點。韓國財長表示，對槓桿化股票投資的增加感到擔憂，將採取行動應對金融市場的任何「羊羣效應」。

港股方面，恒指今早低開167點，報25465點。藍籌股中，聯想（992）跌逾5%；比亞迪（1211）跌逾3%；紫金（2899）亦跌2.45%。

重磅科技股普遍受壓，阿里巴巴（9988）跌1.1%；騰訊（700）跌0.8%；美團（3690）亦跌0.9%；京東（9618）無起跌；小米（1810）則升0.1%。

段永平再增持泡泡瑪特

個股消息中，段永平再次增持泡泡瑪特（9992）466萬股，涉資7.57億元，持股比例由5.69%上升至6.04%。泡泡瑪特開市報181元，升近1%。

ASMPT完成出售附屬公司

ASMPT（522）公布，已完成向應用材料公司出售美國間接全資附屬公司，交易購買價為1.2億美元（約9.36億港元）。ASMPT開市報186.4元，跌0.2%。

文遠知行及小馬智行獲納北水

此外，文遠知行（800）與小馬智行（2026）將於今日起獲調入港股通，兩股開市分別報21.2元及83.4元，均無起跌。

北水動向方面，昨日淨買入港股186.82億元，盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及中芯國際（981）分別獲淨買入75.34億元、16.61億元及16.27億元；而聯想（992）、長飛光纖（6869）及美團（3690）則分別遭淨賣出8.74億元、4.94億元及3.44億元。   

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