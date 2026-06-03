美股通脹憂慮升溫 道指跌逾300點 Meta逆市升3% 推WhatsApp企業版AI代理

美國通脹憂慮持續，美元及長債息反彈，美股早段走勢偏淡。

道指報50959點，跌348點；標指報7581點，跌28點；納指報26968點，跌125點或0.5%。

明星股走勢分化，Nvidia（NVDA）急跌逾3%；微軟（MSFT）跌近3%。但Meta（META）逆市抽升逾近3%，該集團旗下WhatsApp企業版推出AI代理功能。特斯拉（TSLA）亦升逾1%。

通脹預期升溫，反映在各類資產上，美元指數報99.47，升0.3%；10年期債息見4.499厘，升6點子。油價亦回升，紐約期油每桶94.96美元，升1.3%。

美國總統特朗普表示，伊朗已同意不擁有核武，並料如果進展順利，將與伊朗最高領袖穆傑塔巴會面。但較早前伊朗革命衛隊宣布，為報復美軍早前的空襲，已針對美軍於科威特及巴林的據點發動襲擊。

美國小非農增12.2萬個高預期

美國「小非農」的5月ADP就業報告數據顯示，私人企業職位增加12.2萬個，高過市場預期的12萬個，亦較前值10.9萬個擴大。

專家：股市夏季轉淡

威明頓信託投資策略主管Meghan Shue指出，一旦本周標指上升，將是連續10星期漲勢，屬1985年以來最長周線升浪，目前AI投資周期需求仍然很大，企業盈利能力強。但她預計，隨著地緣政治風險發酵，股市在夏季將稍作喘息。