騰訊爆發力不容忽視｜唐牛
更新時間：09:01 2026-06-03 HKT
發佈時間：09:01 2026-06-03 HKT
發佈時間：09:01 2026-06-03 HKT
恒指昨日大升640點，重上26000點。傳統科網股全部師兄弟歸位，騰訊（700）大升一成，美團（3690）挾高9%。
炒作持久力較美團優勝
論炒作持久力，騰訊應較美團優勝。無他，美團爆升背後，靠的是一份比預期好的業績：外賣大戰結束，虧損收窄，但未見有新的炒作催化劑。騰訊則不同，傳聞旗下微信推AI助理，並將計劃升級至「最高戰略優先級」，AI含量幾何級數上升，一旦成功吸引資金進場，爆發力不容忽視。
唔好忘記，當日龍蝦AI agent曾帶動騰訊衝至近600元，如今股價仍在四字頭，大落後也。
唐牛
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