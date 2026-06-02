美股高位反覆 道指新高後倒跌 Google母企配股跌3%
更新時間：22:08 2026-06-02 HKT
發佈時間：21:45 2026-06-02 HKT
發佈時間：21:45 2026-06-02 HKT
美股在高位欠承接，早段反覆，道指再創新高後倒跌逾100點。
道指報50962點，跌116點；標指報75952點，跌7點；納指報27082點，跌4點。
Alphabet及微軟齊腳軟
Google母企Alphabet（GOOG）配股集資800億美元發展AI，股價大跌逾3%。微軟（MSFT）與Nvidia（NVDA）聯手推AI電腦後，股價後勁不繼，微軟亦大跌3%。
Nvidia升3%
至於Nvidia則逆市升3%，Nvidia行政總裁黃仁勳指與邁威爾科技（Marvell，MRVL）正在鞏固合作關係，Marvell更飆升逾23%。
專家：Google集資消息負面
金融資訊機構Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli指，Alphabet在市場融資消息負面，質疑該集團在業務規模、盈利增長、利潤率及現金流而言，屬於偉大的高業模式，卻無法透過自身營運來支持AI發展，其他企業亦難以做到。
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