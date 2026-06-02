老虎證券首季經調整轉蝕2380萬美元 受累中證監罰款 料不對營運重大影響

老虎國際（美：TIGR）公布，首季業績轉盈為虧，錄得經調整虧損2,380萬美元，去年同期賺3,600萬美元，主要由於遭中證監打擊非法炒股，處以3.081億元人民幣罰款及沒收約1.031億元人民幣違法所得，在業績中入帳約5970萬美元支出所致。老虎指，已誠懇接受處罰，預計一次性支出不會對業務營運或長期發展造成重大不利影響。

經營利潤增18%

老虎國際指出，今年首季收入錄得1.55億美元，按年增長26.3%；經營利潤為4,755萬美元，增長17.5%。

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淨入金達29億美元

期內新增入金客戶2.9萬名，絕大部分來自香港及新加坡，帶動總入金客戶數達128.3萬名，按年增長11.3%。老虎指，該公司業務活躍度持續提升，季內總交易額3,239億美元，按年增長49%；其淨入金延續強勁增長勢頭，達29億美元，推動客戶總資產錄589億美元，按年增長28.4%。

香港淨入金按季雙位數增長

該公司續指，香港市場總交易金額及訂單量，分別按年增長536%及89%，開戶總數按年增長104%，淨入金亦按季達雙位數增長。其中港股正股交易金額及訂單量按年均增長191%，加密貨幣託管規模及交易金額，分別按年增長139.7%及60.9%。

創辦人巫天華：業績仍穩健增長

老虎國際創辦人兼行政總裁巫天華表示，儘管首季市場情緒及交易活躍度受到地緣政治波動、高利率預期及市場對滯脹擔憂等因素影響，該公司收入及經營業績仍實現穩健增長，並持續擴大用戶基礎及客戶資產規模。

他指出，海外市場客戶規模及資產規模穩步增長，香港市場延續穩健節奏，總部新加坡單季淨入金亦超過10億美元。

AI發展方面，老虎指，其TigerAI對話人數及對話次數，分別按年勁增135%及近481%，季內TigerAI正式升級至多Agent架構，透過判定任務複雜度、用戶語言、問題類型及場景需求，將用戶請求分發予最合適的模型處理，並推出聚焦期貨的智能助手。

未來一年斥5000萬美元回購

老虎國際指出，已訂立新一輪回購計劃，於今年6月1日起未來一年內，斥資最多5000萬美元回購股份。

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