全球股市連升9周 富達國際：風險回報比例或逐步轉弱

即使中東局勢仍然備受關注，但在缺乏重大新消息的情況下，投資者繼續依賴市場主導的人工智能主題，全球股市上周錄得連續第9周上升，為2023年以來最佳表現。不過，富達國際投資總監Tom Stevenson提醒，目前股市已由遠低於長期上升趨勢，升至目前高於該趨勢水平，雖然市場可持續高於趨勢運行，但時間愈長，其風險回報比例或逐步轉弱。

周期性牛市已持續45個月

富達國際表示，目前這一輪周期性牛市，自2022年底以來已持續45個月，明顯長於歷史平均約30個月的升市周期，期間市場自低位反彈約118%。同時，這次周期性牛市亦處於一個成熟的長期結構性升市當中，若以2009年3月金融危機後低位作為起點，長期牛市已持續約17年，接近歷史兩段大型牛市，包括二戰後至1960年代末，以及1982年至2000年科網泡沫頂部所持續的時間。

該行指出，股市上升一向由盈利、股息及估值三者共同推動，但不同時期主導力量各異，本輪升市初期由估值擴張主導，近期則逐步轉由盈利及股息支撐。展望未來，若企業盈利持續增長及利潤率保持強勁，即使估值持平或略為回落，仍有望支持市場延續升勢。

不過，該行指企業資本開支需求上升，尤其是AI相關投資，將令企業回購股份的意欲減弱；同時，多宗大型IPO預料陸續上升，可能令新股供應顯著增加，意味市場的供求基本面相對以往或較不利，值得投資者關注。

市場密切關注勞動市場表現

針對本周市場焦點，其中一項為美國周五公布的非農就業報告。該行指出，隨着聯儲局新任主席即將主持首次議息會議，市場將密切關注勞動市場表現，以判斷油價上升對整體通脹壓力的影響。近期數據則顯示，美國勞動市場仍具韌性，未受中東局勢顯著影響，惟油價急升已增加企業及家庭成本。

市場預期，5月份新增就業人數約為86,000人，低於4月的115,000人，但仍屬穩健；失業率預計維持在4.3%。目前期貨市場顯示，今年底前美國加息機會約為五成。若就業數據強於預期，或減低聯儲局在11月中期選舉前減息的空間。

歐央行本月11日或加息

歐洲方面，市場同樣關注通脹數據。歐洲央行下次議息會議預期將進行近三年來首次加息，因通脹持續高於2%目標。市場預計，歐洲通脹將連續第四個月上升至3.3%；核心通脹（剔除食品及能源）預期升至2.4%。

由於歐洲對能源價格尤其敏感，而通脹壓力已逐步擴散至其他經濟領域。市場普遍預期，歐洲央行將於6月11日加息0.25厘至2.25%，並可能在今年稍後時間再次加息。