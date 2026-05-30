昆侖芯傳最快下月掛牌 印尼黃金礦商啟動第二上市

多間公司蓄勢待發於6月上市，外電引述消息指，百度（9888）旗下人工智能（AI）晶片業務昆侖芯視乎內地和香港監管部門的審批，目標最快下月在港上市，籌資10億至20億美元(約156億港元)，另正籌備在上交所上市。

至於已在印尼掛牌的黃金礦商Merdeka Gold Resources，最快下周啟動集資6億至7億美元的在港第二上市計劃。

睿觸機器人通過境外上市備案

中國經皮穿刺手術機器人製造商睿觸機器人已通過內地境外上市備案，IFR報道，該公司擬在港集資1億美元。

內地連鎖炸雞店「正新雞排」去年在港插旗，彭博引述消息指，其母企正新食品正與中國銀河證券和中金合作，探討潛在香港上市計劃，可能集資約3億美元。該公司於全球有逾2萬分店，近年積極開拓海外市場，於歐洲、美國、東南亞等國家及地區都設有分店。