印花稅修訂條例草案刊憲 以落實人民幣櫃台印花稅以人民幣繳付

港府今日（29日）於憲報刊登《2026年印花稅（修訂）（第2號）條例草案》，以訂明雙櫃台證券人民幣櫃台交易的印花稅以人民幣計算和繳付。

政府發言人表示，2025年施政報告宣布政府將落實以人民幣支付人民幣櫃台股票印花稅的安排，讓投資者在人民幣櫃台同時以人民幣結算交易及相關的印花稅和其他徵費。有關安排預期可增加人民幣櫃台的成交額及流動性，從而強化人民幣作為國際投資貨幣的功能，進一步鞏固香港作為領先離岸人民幣業務樞紐的地位。」

《條例草案》將於6月10日提交立法會進行首讀。

