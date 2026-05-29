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信達生物夥輝瑞戰略合作 股價抽升一成

股市
更新時間：12:07 2026-05-29 HKT
發佈時間：12:07 2026-05-29 HKT

信達生物（1801）今早最多10.68%，高見82.85元。該公司今早發公告，表示與輝瑞（PFE）就12個具有突破性潛力的腫瘤早期及源頭創新研發項目，簽署全球戰略許可及合作協議。

信達生物中午收報82.45元，升10.15%。

信達將獲得首付款6.5億美元，並有資格獲得最高可達98.5億美元的研發、監管與商業化里程碑付款，交易總額達105億美元。

公告指，合作涵蓋由12個項目構成的腫瘤產品組合，包括8個信達生物的早期管線，及4個將由輝瑞提議的全新(de novo)項目。根據協議，信達生物將依託其自主創新的研發平台及強大的早期臨床開發，推進合作項目至I期臨床研究，輝瑞將負責主導後續臨床開發。雙方將在全球範圍內共同開發4個關鍵項目，並共同承擔開發成本。
 

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