恒指半日升275點 聯想飆近24% 百度彈升8% 泡泡瑪特升逾9%｜港股開市

恒指在5月最後一個交易日反覆向好，半日升275點或1.1%，報25281點，成交額1,941.18億。科指升81點或1.66%，報4969點。

科技股帶領大市向上，聯想集團（992）再創新高，半日升23.98%報24.4元；騰訊（700）升2.63%，報436.2元；阿里巴巴（9988）升1.56%；百度（9888）更大升8.36%，合共貢獻近146點升幅。另外，美團（3690）升3%；網易（9999）升1%；小米（1810）逆市跌1.82%。

信達生物夥輝瑞合作

信達生物（1801）今早最多10.68%，高見82.85元。該公司今早發公告，表示與輝瑞（PFE）就12個具有突破性潛力的腫瘤早期及源頭創新研發項目，簽署全球戰略許可及合作協議。

城市更新炒起內房股

另外，國務院昨日（28日）印發《城市更新「十五五」規劃》，支持以專項債用作城市更新項目資本。內房股普遍升，碧桂園（2007）一度升41%，高見0.295元，中午報0.249元，升19.13%；融創中國（1918）半日升10.11%；萬科（2202）升12.2%；佳兆業（1638）升9.09%；世茂集團（813）升5.66%。

藍籌內房方面，龍湖（960）升5.88%；潤地 （1109） 升3.71%；中海外 （688） 升3.17%。

泡泡瑪特 （9992）半日升9.35%，創約2個月高，公司主席及行政總裁王寧昨日帶同「星星人」公仔現身國新辦發表會，表明要讓泡泡瑪特成為世界級企業。

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0930：據報美國與伊朗有望延長停火60天，美股三大指數周四齊創收市新高。道指收市報50668點，升24點或0.05%；標指升43點或0.58%，報7563點；納指升242點或0.91%，報26917點；反映中國概念股表現的金龍指數跌0.48%，報6586點。Snowflake 與亞馬遜達成多年業務協議，加上上調收入預測，收市暴升36.5%，軟件板塊亦集體上揚。Palantir 升逾8%、ServiceNow 及甲骨文升逾6%。

港股方面，恒指今早高開155點，報25161點。科網股普遍上升，阿里巴巴（9988）升1.14%；騰訊（700）升0.75%；美團（3690）升0.4%；小米（1810）無升跌；百度（9888）則升2.7%。聯想（992）再破頂，大幅高開14.9%，報22.62元。

小鵬績後挫3%

小鵬汽車（9868）首季虧損擴大，經調整後淨虧損擴大290%至16.9億元人民幣，開市跌3.46%。理想汽車（2015）受毛利率急跌拖累，首季由盈轉虧，經調整後淨虧損21億元人民幣，股價跌0.74%。

創想三維（3388）今日新上市，開報33.88元，較招股價18.8元高出80.2%。

北水動向方面，周四淨買入港股76.09億港元。中芯國際 (981)、泡泡瑪特 (9992)、華虹半導體 (1347)分別獲淨買入41.74億港元、11.21億港元、8.11億港元；阿里巴巴(9988)、小米(1810)、長飛光纖光纜 (6869)分別遭淨賣出13.03億港元、5.96億港元、2.12億港元。