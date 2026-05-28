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美股早段調整 4月核心PCE升幅低預期 Snowflake績後飆35% 向亞馬遜簽AI服務大單

股市
更新時間：22:05 2026-05-28 HKT
發佈時間：21:41 2026-05-28 HKT

中東局勢再度緊張，引發美股震盪，但最新通脹指標增長放緩，長債息回調，道指早段跌逾300點後收窄。

道指報50500點，跌144點；標指報7517點，跌3點；納指報26653點，跌21點。10年債息反覆，一度升穿4.5厘，最新報4.485點，跌0.2點子。

油價回升，紐約期油報每桶90.82美元，升2.4%。

Snowflake（SNOW）業績好過預期，同時與亞馬遜（AMZN）旗下雲服務公司AWS簽訂60億美元AI晶片服務協議，Snowflake股價急升35%。亞馬遜則隨大市跌逾1%。

微軟及戴爾升2%

微軟（MSFT）及戴爾（DELL）升逾2%，早前美國國防部向戴爾授予97億美元大型國防軟件合約，以為美軍提供微軟企業軟件、雲端訂閱與授權服務。

首季GDP訂正增1.6%低預期

美國聯儲局參考通脹指標出爐，美國4月核心個人消費支出（PCE）物價指數按年升3.3%，符合預期；按月則升0.2%，低於預期。而PCE物價指數按年升3.8%，符合預期；按月上升0.4%，低過預期。

另外，美國第一季年率修正值按季增長1.6%，低於市場預期的2%。

專家料加息機率低

Kerux Financial創辦人兼投資總監David Laut認為，油價飆升情況或較短暫，聯儲局不太可能加息。他續指，現時加息的條件非常嚴苛，例如油價持續一年或更長時間維持在100美元水平，距離該情況還很遠。

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