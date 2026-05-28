小鵬首季經調整多蝕2.9倍 次季交付有望增長 何小鵬：人形機器人將成新增長引擎

小鵬汽車（9868）首季業績虧損擴大，淨虧損按年大增167%至17.8億元（人民幣，下同）；經調整後淨虧損亦擴大290%至16.9億元，不派息。期內總收入130.3億元，按年跌17.6%。集團董事長何小鵬表示，將帶領團隊今年完成Robotaxi及人形機器人量產，預計明年起機器人硬件及AI模型收入將成為集團收入與毛利增長的新驅動力。小鵬美股盤前一度升逾7.5%。

次季收入料增逾7%

小鵬預計，第二季交付量介乎10萬至10.6萬輛，按年減少3.1%至增長2.7%，按季則大增約59.5%至69.1%；總收入預計196億至208億元，按年增7.3%至13.8%，按季增50.4%至59.6%。受電池成本上漲及車型結構變化影響，次季整體毛利率料與首季持平。

首季汽車毛利率升至12.1%

首季汽車交付量為6.3萬輛，按年下跌33.3%；汽車銷售收入110億元，跌23.5%。不過汽車毛利率按年上升1.6個百分點至12.1%，整體毛利率升5個百分點至20.6%。集團副董事長顧宏地解釋，自研技術創新及國際化收入增長令毛利率在淡季保持穩健。

人形機器人料明年交付 售價高於普通車型

人形機器人方面，何小鵬預計年底量產，2027年首季交付，並進駐門店，初期負責導覽、講解，後續拓展收銀等崗位。硬件成本與汽車相近，售價高於普通車型，硬件毛利率表現亮眼，軟件服務亦具盈利潛力。何小鵬說，海外市場因人力成本高，該板塊商業化回本預計快於國內。團隊已完成自研靈巧手及數據體系，全棧軟硬件自研，產品遵循車規級標準。何小鵬強調，從明年起，機器人硬件及AI模型收入將成為集團新的增長驅動力。

目標五年海外收入及利潤佔比過半

何小鵬表示，海外市場被列為四大核心戰略之一，目標五年後海外收入及利潤佔比過半。目前集團在印尼、馬來西亞設廠供應東南亞，並與麥格納合作在奧地利建廠服務歐洲，今年三地產能持續擴充。歐洲以當地生產為主，其他地區維持出口模式。下半年將推出四款全球化車型，2027至2028年海外擴張顯著提速。

Robotaxi料廣州第三季載客

何小鵬稱，小鵬第二代智能輔助駕駛系統XNGP V2.0無需高清地圖，泛化能力出色，第三季將推出新版本，目標行業第一，邁向真正L4自動駕駛。V2.0已在歐洲測試，力爭明年初獲多國監管認證。Robotaxi方面，GX車型在廣州開展L4道路測試，第三季啟動載客示範營運，相關技術可覆蓋全系車型。