領展全年可分派總額跌6.4% 擬重啟回購兼售一成非核心資產 香港零售續租租金挫8.2%

領展（823）3月底止全年可分派總額65.77億元，按年下降6.4%；末期每基金單位分派1.2673元，減少7.8%，全年共分派2.5361元，減少6.9%。領展表示，計劃重啟基金單位回購計劃，擬將早前出售新加坡Swing By@Thomson Plaza項目的所得款項用於回購基金單位。

全年收益139.38億元，按年減少2%，而物業收入淨額為102.3億元，減少3.7%，主要由於香港及內地的續租租金調整率為負數，反映宏觀環境及零售業受壓。期內物業組合估值總額2,164.89億元，下降4.1%。

出售資金用於回購及核心核心組合

領展指出，整體物業組合中約5%至10%被視為非核心資產，正審慎考慮於適當時機出售該等資產，並專注於基金單位持有人的利益及回報，亦會分配部分出售所得資金，用於投資其核心零售資產組合。早前領展出售Swing By @ Thomson Plaza，作價2.5億新加坡元（約15.3億港元），料第二季完成。

今年度續租租金料繼續負增長

該集團指出，其租金水平正趨穩定，然而香港零售物業組合的續租租金調整率預期將於今個年度繼續錄得負增長，大致按年維持相若水平，反映高於現時租金水平的租賃周期即將步入尾聲。領展又相信，透過重新調整員工以及一般及行政開支，預期每年可節省超過2億元、審慎管理融資成本，以及推動提升收入的措施，以抵銷部分續租租金調整率為負數所帶來的影響，加上出售非核心資產並加快基金單位回購，將有助來年維持盈利穩定，並保障每基金單位分派。

領展：香港零售初現復甦 惟不平均

業務按各地區劃分，香港零售及辦公室物業收益75.91億元，跌3.9%。領展表示，訪港旅客人數逐步回升，加上勞工市場狀況向好，香港零售業已初現復甦跡象，但復甦情況並不平均，其中非必需品零售及旅遊相關復甦勢頭最為強勁；而必需品銷售的增長則較為溫和，年內來自內地電商平台的競爭壓力，持續為必需品類別帶來壓力。

香港零售物業組合全年續租租金調整率錄得負8.2%，較中期的負6.4%跌幅有所擴大，當中商舖續租租金調整率負9.1%，街市或熟食檔位錄得負4.6%，而教育或福利及配套設施則錄得2.2%增長。商戶銷售額的跌幅按年收窄至1%，而租金對銷售額比例則輕微下降至12.7%。

領展指，期內已簽訂逾587份新租約，主要來自教育及興趣班、特色餐廳、遊戲及家庭娛樂營運商，反映消費者喜好持續轉變，而續租率約為80%。

內地續租租金調整率跌14%

內地物業組合收益19.61億元，按年減少3%，續租租金調整率錄得負14.3%。該集團指，期內推行針對性的租賃策略及資產重新定位，以應對日益加劇的競爭，帶動日均客流量及商戶銷售額錄得溫和改善。

至於澳洲、新加坡及英國在內的國際物業組合，收益18.67億元，按年增長4.8%，領展指零售組合受惠於持續的商戶需求及穩健的續租租金調整率，辦公大樓資產租賃穩健。