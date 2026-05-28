美軍攻擊伊朗刺激油價急漲 恒指跌322點 ATM捱沽 專家料內地股民沽貨為主｜港股收市

美軍攻打伊朗，刺激油價再急升，加上美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）表示，通脹正朝著錯誤方向發展，如果情況持續，她準備支持加息。港股在期指結算日一度大跌600點，最終兩萬五關口失而復得，報25006點，跌322點或1.3%，連跌3日累跌600點或2.3%。大市成交額3563億元，連續3日突破3000億元。

恒指低開98點，報25230點，已是全日高位，其後步步下挫，午後低見24727點，跌601點，隨後有買方支持，終收報25006點，跌322點或1.3%。國指和科指都連跌兩日，國指收報8364點，跌98點；科指報4888點，跌18點。

A股轉升 創業板指創新高

內地股市則轉升，上證指數收報4098點，升4點或0.1%；深成指報15861點，升125點或0.8%；創業板指數報4125點，升79點或2%，創新高。至於亞太區主要股市受壓，日經指數收報64693點，跌306點或0.5%。台灣加權指數報43636點，跌620點或1.4%。韓國綜合指數收報8185點，跌43點或0.5%。

美團大挫7% 騰訊阿里跌2%

重磅科技股走低，美團（3690）報73.3元，跌5.7%；騰訊（700）報425元，跌2.2%；阿里巴巴（9988）報121.8元，跌2%；京東（9618）報114.2元，跌1.8%；但小米（1810）報28.56元，升0.6%。

對息口敏感的醫藥股下跌，翰森製藥（3692）收報31.4元，跌7.1%，為表現最差的藍籌股。信達生物（1801）報74.85元，跌5.2%；藥明生物（2269）報32.38元，跌3.9%。

中芯大升4% 華虹飆12%

晶片股跟隨外圍飆高，中芯（981）報88.25元，升3.6%；華虹半導體（1347）報170元，升11.5%。不過，國產大模型雙雄表現分化，智譜（2513）收報1618元，升13.5%；MINIMAX（100）報837元，跌1.5%。

藍籌股方面，獲「中國巴菲特」、內地資深投資者段永平增持的泡泡瑪特（9992），股價收報161.5元，逆市升4.7%，為表現最好的藍籌股。滙控（005）收報145.3元，跌0.9%。

連敬涵：大市成交回落至2500億才沽完

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，雖然近3日大市成交額多，但以沽貨為主，推測有機會與內地上周五要求境內投資者兩年內清倉於境外券商的持股有關，因現時本港市況不利，令內地股民提早沽貨，加劇港股跌幅和增加成交額，特別是內地人熟悉的ATMXJ沽壓較大。他指出，如果大市成交額回落至2500至2600億元，才反映沽壓完結，短期內恒指阻力位為25600點，或會下試24200點。

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1215：受美軍對伊朗發動攻擊消息影響，油價應聲上漲，布蘭特期油及紐約期油齊升近4%，分別暫報92.2美元及97.7美元；環球股市亦受累下挫，其中日股暫跌近1.6%，韓股更跌逾4%。港股方面，恒指今早低開97點後，走勢持續向下，中午亦以近半日低位收市，報24748點，跌579點或2.29%，半日成交金額1,951億元；科指方面，中午報4834點，跌73點或1.49%。

美團否認大裁員 股價仍跌6%

重磅藍籌股中，「ATM」半日向下，阿里（9988）跌3.1%、騰訊（700）跌3%，美團（3690）更跌逾6%，連同滙豐（005）跌2.2%，為4隻拖累大市最多股份。消息面上，美團否認啟動大規模裁員，指有關消息為不實信息，惟未能扭轉股價跌勢。

另一方面，中芯（981）及泡泡瑪特（9992）半日續升3.6%及3.1%，為表現較佳藍籌，聯想（992）亦升1.6%。消息面上，長鑫科技的IPO審核狀態已變更為提交註冊，該股擬公開發行最多106.22億股，集資額為295億元人民幣，將成為今年A股最大IPO，亦是科創板歷史上僅次於中芯的第二大IPO。

黃金相關股急跌 靈寶挫近一成

除了中芯之外，部份半導體股份亦見逆市向上，其中華虹半導體（1347）升11%，宏光半導體（6908）升逾2%；不過，天數智芯（9903）急跌逾6%，英諾賽科（2577）亦跌逾5%，上海復旦（1385）則跌4.8%。

此外，國際金價向下，黃金相關股急跌，靈寶黃金（3330）跌近一成，紫金黃金國際（2259）跌逾7%；招金（1818）及紫金（2899）亦分別跌7.2%及5.7%。

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0930：美國總統特朗普揚言不容許伊朗控制霍爾木茲海峽後，有外媒引述不具名美國官員證實，美軍對伊朗軍事設施發動新一輪精準空襲，以「清除對美軍及國際航道安全構成嚴重威脅的軍事據點」。消息刺激國際油價回升，布蘭特期油及紐約期油今早曾升逾2%，分別報94.21美元及90.5美元。

美股三大指數創收市新高

美股三大指數周三震盪向上，但齊創收市歷史新高，其中道指收市升182點或0.36%，報50644點；標指升1點或0.02%，報7520點；納指亦升18點或0.07%，報26674點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三升1.05%至6618點。

亞太區股市方面，日韓股市今早偏弱，兩者分別暫跌0.1%及0.33%，報64937點及8201點。至於港股恒指今早亦低開97點，報25230點。藍籌股中，泡泡瑪特（9992）升3.7%，吉利（175）亦升1.7%；惟中海外（688）跌近2%，翰森製藥（3692）亦跌1.7%。

快手業績符預期 股價仍跌

重磅科技股普遍弱勢，阿里巴巴（9988）跌0.48%；騰訊（700）跌0.78%；京東（9618）跌0.52%；美團（3690）跌0.64%；百度（9888）跌0.23%；小米（1810）亦跌0.21%。至於快手（1024）2026年第一季度收入錄得337.2億元人民幣，按年增長3.4%，符合市場預期；經調整利潤33.7億元，按年下跌26.3%，惟仍優於預期的30.3億元。該股開市報44.46元，跌1.8%。

中興通訊首次回購A股

個股消息中，中興通訊（763）宣布昨日通過深交所股票交易系統以集中競價交易方式實施首次回購A股股份，涉及金額6.7億元人民幣。該股開市報24.92元，升1.3%。

劍橋科技折讓9%配股

劍橋科技（6166）擬配售1,560萬股新H股，集資約19.76億元，相當於擴大後已發行股本約4.24%，每股配售價126.66元，較上日收市價折讓約8.88%。該股開市報138元，跌0.7%。

雲知聲折讓近兩成配股

雲知聲（9678）亦宣布，擬配售170萬股新H股，集資約3.88億元，佔擴大後已發行股份2.28%，每股配售價228元，較上日收市價284.6元折讓19.89%。該股開市報270元，跌5%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股77.17億元，中芯（981）、小米（1810）及瀾起（6809）分別獲淨買入19.82億元、8.07億元及9,963萬元；而阿里（9988）、盈富基金（2800）及南方恒生科技（3033）分別遭淨賣出18.58億元、18.28億元及13.92億元。