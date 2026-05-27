市場關注美伊局勢進展 美股早段向好 能源股受壓

市場持續關注美伊談判進展，相關消息影響投資氣氛，美股周三早盤三大指數略微走高。道瓊斯工業平均指數報50600點，升138點；標準普爾500指數報7525點，升6點；納斯達克指數報26706點，升50點。

油價受壓石油股跌 航空股逆市向好

據一份美伊諒解備忘錄初步非正式文件顯示，美方承諾解除對伊朗海上封鎖，並撤走伊朗周邊部分駐軍；作為回應，伊朗計劃於一個月內，逐步將霍爾木茲海峽商業船隻通行量恢復至局勢升級前狀態，軍艦則不在此列。地緣局勢變化牽動資金流向，油價走弱令石油股受壓，康菲石油、埃克森美孚、雪佛龍開盤跌幅約2%。與此同時，市場預期航運及出行環境趨於穩定，航空股逆市向好，聯合航空、美國航空、達美航空升幅2％至5%。

台積電3納米傳加價 股價漲逾1%

個股表現分歧，半導體巨企台積電美股開盤漲逾1.3%。有消息指，集團3納米製程晶片下半年將加價15%，明年料再調漲10%，價格調升預期帶動股價造好。

NASA月球基地計劃提振航天板塊

航天板塊亦迎來升浪，NASA公佈月球基地建設計劃，行業前景備受憧憬，相關股份開盤持續走強。Momentus急升30%，太空基建企業Redwire漲逾4%。

拼多多業績遜預期 股價跌逾10%

電商股方面，拼多多表現偏弱，開盤跌幅超過10%。該公司公佈2026年首季業績，錄得營收1062億元人民幣、純利125億元人民幣，兩項核心數據均遜於市場預期，投資者獲利離場拖累股價下行。